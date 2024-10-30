Яке взуття вибрати на осінь-зиму: стильні варіанти від Ecco

Відомий данський бренд взуття та аксесуарів для всієї родини Ecco представив нові колекції взуття AW`24, які поєднують комфорт, практичність та лаконічний скандинавський стиль. Тому на осінь та зиму можна з легкістю підібрати взуття для усієї сім’ї. Пропонуємо декілька варіантів.

Кеди

Цього сезону у тренді колір бургунді або, як його ще називають, благородний винний чи бордовий. Бренд Ecco цьогоріч запропонував кеди у трендовому кольорі, з масивною підошвою та трохи дутою основою. Таке взуття підійде для вільного вуличного образу чи у поєднанні з сукнею і спідницею.

Підбори

Яка ж осінь без підборів? Та ще й у трендовому бронзовому кольорі? Зручний стійкий каблук, приємний колір та висота черевиків Ecco доповнить романтичний образ на побачення чи на прогулянку, підкреслить індивідуальність і неповторність вибору.

Стильно і яскраво

Незвичний і яскравий дизайн, зручність та комфорт цієї осені просто маст-хев. У будь-яку погоду: дощ, похмурість чи сонце - ці черевики доповнять будь-який цікавий образ і підійдуть як до джинсів, так і до романтичної сукні.

Для зимових прогулянок

Для зимових прогулянок, активного відпочинку чи просто комфорту підійдуть ці чоботи. Шкіряна пара у стриманому дизайні та з водонепроникною технологією ідеально підійде дня українських зим.

На стильному

Завжди популярний брунатний колір залишається актуальним і цієї зими. Утеплені шкіряні чоботи підійдуть для активних прогулянок чи спокійних переглядів фільму у кінотеатрах. Якою сьогодні хочеться бути - залежить від настрою. Але взуття від Ecco точно не підведе.

Колекція вже доступна у фірмових магазинах Ecco та INTERTOP і на INTERTOP.UA.