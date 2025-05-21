Юля Карпова й Сергій Пономаренко: історія кохання пари — у відвертому інтерв’ю

Ведуча ранкового шоу "Хеппі Ранок" на Хіт FM і засновниця фонду "Юлині бабусі" Юля Карпова та Герой України, ветеран Сергій Пономаренко поділилися особистим в матеріалі для видання Elle Україна.

У розмові пара розповіла про знайомство під час війни, життя в стані постійної тривоги, вибір бути поруч — навіть без гарантій, спільну роботу в благодійному фонді та розвиток ветеранського бізнесу.

Історія Юлі та Сергія — це розмова про чесність, підтримку й побут без прикрас. Вона — радіоведуча, що будує благодійний фонд самотужки. Він — бойовий офіцер, який повернувся до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. Його танкова рота однією з перших прибула на Харківщину, де в бою під Ізюмом було знищено дев'ять ворожих машин. Там, під артобстрілом Сергій особисто вивів підбиту машину з поля бою.

Разом вони — команда, яка готує вечері, качає мед, допомагає бабусям і піклується одне про одного в режимі повної синхронності.

До інтерв’ю Elle додали фотосесію пари. Образи для зйомки, стилістика і відчуття — такі ж, як і їхня історія: спокійні, справжні, турботливі.

Окрім особистого, у тексті є важливе. Цього травня благодійному фонду "Юлині бабусі" виповнюється три роки. Фонд опікується понад 1100 підопічними в дев’яти закладах по всій Україні, включно з будинками для літніх людей, інтернатами та жителями прифронтових громад. До 31 травня Юля і Сергій збирають 1 мільйон гривень, аби продовжити допомагати тим, кого суспільство часто не помічає. Долучитися можна будь-якою сумою за посиланням на сторінці фонду або на банку.

Повну історію пари читайте за посиланням elle.ua.