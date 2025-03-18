Жизель Бюндхен з'явилася у новій рекламній кампанії Marc O'Polo

Жизель Бюндхен і скандинавський бренд Marc O'Polo продовжують успішну співпрацю і представляють рекламну кампанію для колекції SS’25, яка поєднує в собі природність, позачасову елегантність і екологічну свідомість. Зі своєю близькістю до природи та чітким ставленням ікона моди втілює саме ті цінності, які відстоює й бренд. Їхня прихильність до захисту навколишнього середовища відображається не лише в їх стилі життя, але й у їхній екологічно розробленій колекції.

Нова колекція від Marc O'Polo незмінно фокусується на екологічній чистоті: перероблені матеріали та натуральні волокна. Морський характер колекції підкреслює колірна палітра, натхненна просторами океанів: яскравий кобальтовий синій, глибокий темно-синій і м’які природні тони домінують у дизайнах.

Блузки та світшоти з логотипом із смугастим принтом, сорочки у стилі авіатора та верхній одяг з вінтажним витиранням надають образу невимушеної елегантності.

Завдяки тонко опрацьованим деталям і легкому крою ці речі підкреслюють скандинавську сутність бренду, чия мінімалістична естетика втілює ідеальний баланс між культовою грацією Жизель і тихою силою океану, щоб дати життя колекції з новою інтерпретацією класики і новим кодом простоти.

Колекцію можна придбати у фірмових магазинах Marc O'Polo, на сайті INTERTOP.UA та в мобільному застосунку.