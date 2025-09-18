Зірки та їхні фруктові слабкості: несподівані харчові звички відомих людей

Стів Джобс

Засновник Apple експериментував із fruitarian diet, дієтою, що майже повністю складалася з фруктів. Він міг тижнями харчуватися лише яблуками або морквою, іноді практикував голодування. Для нього фрукти були не просто їжею, а джерелом натхнення і "чистої енергії".

Кім Кардашян

У холодильнику Кім завжди є банани, яблука, малина та полуниця. Вона використовує фрукти як заміну солодощам і тримає під рукою контейнери з нарізаними шматочками, щоб швидко перекусити під час зйомок чи тренувань.

Хлої Кардашян

Хлої багато тренується, тому робить ставку на прості перекуси. Найчастіше це яблуко або банан. Вони допомагають уникнути різкого голоду і підтримати рівень енергії між прийомами їжі.

Кортні Кардашян

Кортні починає ранок із вівсянки з фруктами. Банан, ягоди чи яблуко створюють баланс клітковини і вітамінів. Такий сніданок заряджає енергією без важкості.

Падма Лакшмі

Телеведуча та кулінарна авторка любить зелені яблука з арахісовою пастою. Це поєднання солодкого і солоного стало для неї зручним перекусом між зйомками.

Наомі Осака

Тенісистка після матчів часто обирає ягоди або виноград. Такий перекус швидко відновлює сили і зменшує запальні процеси завдяки високому вмісту антиоксидантів.

Міранда Керр

Австралійська модель регулярно додає ягоди годжі у смузі. Вона вважає цю звичку корисною для шкіри і нервової системи, а також відзначає, що такі фрукти додають енергії у щоденному ритмі.

Джессіка Честейн

Акторка-веганка полюбляє дуріан, фрукт із дуже різким запахом. Вона пробувала його в телеефірі і зізналася, що саме цей плід нагадує їй подорожі. Дуріан містить багато калію і вітамінів групи B.

Кейт Гадсон

Голлівудська зірка завжди має при собі яблуко. Для неї це проста альтернатива солодким батончикам, яка допомагає тримати форму навіть у напруженому графіку.

Лорен Конрад

Телезірка радить поєднувати фрукти з горіхами. Це швидкий і поживний перекус, який зручніший і корисніший за готові снеки.

Українські знаменитості та їхні вподобання

Джамала

Співачка любить абрикоси і персики. Вона називає їх "сонячними фруктами", що нагадують дитинство у Криму. Абрикоси багаті бета-каротином і залізом, корисні для кровотворення.

Монатік

Артист завжди бере у дорогу банани. Вони зручні в транспортуванні і швидко відновлюють сили під час гастролей.

Оля Полякова

"Королева ночі" зізнається, що обожнює вишні і черешні. Вона жартує, що здатна з’їсти цілу миску за раз. Ці ягоди містять антоціани, які зменшують втому і допомагають краще спати.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" обирає яблука і груші. Вони не обтяжують організм під час виступів і дають відчуття легкості.

Тіна Кароль

Співачка перед концертами їсть виноград і апельсини. Цитрусові забезпечують організм вітаміном C, який підтримує імунітет і голосові зв’язки.

Чим корисні зіркові звички

Яблука і груші містять клітковину, пектин і вітамін C, знижують холестерин і покращують травлення.

Банани дають калій і магній, важливі для серця і м’язів.

Ягоди є концентратом антиоксидантів, які захищають клітини від стресу.

Абрикоси і персики багаті бета-каротином, що підтримує зір і шкіру.

Вишні і черешні містять антоціани, які допомагають відновлювати сили і покращують сон.

Цитрусові заряджають організм вітаміном C для імунітету та енергії.

Де знайти свіжі фрукти

Фрукти стали щоденною звичкою для багатьох знаменитостей. Вони доступні цілий рік і допомагають поєднувати здоров’я з насиченим ритмом життя.

