Барських опинився на обкладинці Playboy та розказав про свій перший мільйон

Співак Макс Барських став першим українцем, який прикрасив обкладинку видання Playboy.

У різні часи cover story журналу удостоювалися лише обрані чоловіки: Х'ю Хефнер, Дональд Трамп, Джордж Клуні, Бруно Марс, Деніел Крейг тощо. І вперше за 15 років існування Playboy в Україні, медіахолдинг створив концептуальний спецвипуск HOW TO BE A MAN для чоловіків. А запрошеним редактором став Алан Бадоєв.

У супутньому інтерв'ю Барських, зокрема, розповів про своє ставлення до грошей.

Барських став першим українським чоловіком, який потрапив на сторінки спецвипуску Playboy. І, звісно ж, Бадоєв тут ні до чого, це просто збіг

Макса запитали, коли він заробив свій перший мільйон.

"Мені складно сказати точно, тому що великі гроші прийшли досить давно, з моменту успіху альбому "Тумани". Протягом багатьох років гроші постійно перебували в обороті. Я весь час вкладав кошти, щоб отримувати максимальні можливості для свого продукту, покращувати його у всіх можливих напрямках. І як результат, це дало ще більше капіталу", - розказав артист.

"Але саме усвідомлення наявності суми з шістьма нулями прийшло відносно недавно, відтоді, як з'явилася можливість зайнятися своїм побутом: купити ту квартиру, яку я хочу, мати ту машину, яку я хочу, забезпечувати моїх родичів так, як мені б хотілося. Адже насправді мільйон обчислюється не папірцями, а можливостями", - наголосив Макс.

Макс цінує можливості, які йому дають великі гроші

"Дуже часто за мільйон можна купити річ, еквівалентну цій сумі, а іноді ти можеш зробити щасливішим трохи більше людей, ніж самого себе. І ось в цьому і криється основна цінність заповітної суми, про яку мріють з самого дитинства", - додав Барських.

Тоді Макса запитали, що він відчув, коли усвідомив, що став мільйонером.

"У мені посміхнувся маленький хлопчик Коля з Херсона зі словами "могЁшь". (Посміхається)" - зізнався співак.

Від простого херсонського хлопця Миколи Бортника до артиста-мільйонера Макса Барських

