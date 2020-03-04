Барських опинився на обкладинці Playboy та розказав про свій перший мільйон
Співак Макс Барських став першим українцем, який прикрасив обкладинку видання Playboy.
У різні часи cover story журналу удостоювалися лише обрані чоловіки: Х'ю Хефнер, Дональд Трамп, Джордж Клуні, Бруно Марс, Деніел Крейг тощо. І вперше за 15 років існування Playboy в Україні, медіахолдинг створив концептуальний спецвипуск HOW TO BE A MAN для чоловіків. А запрошеним редактором став Алан Бадоєв.
У супутньому інтерв'ю Барських, зокрема, розповів про своє ставлення до грошей.
Макса запитали, коли він заробив свій перший мільйон.
"Мені складно сказати точно, тому що великі гроші прийшли досить давно, з моменту успіху альбому "Тумани". Протягом багатьох років гроші постійно перебували в обороті. Я весь час вкладав кошти, щоб отримувати максимальні можливості для свого продукту, покращувати його у всіх можливих напрямках. І як результат, це дало ще більше капіталу", - розказав артист.
"Але саме усвідомлення наявності суми з шістьма нулями прийшло відносно недавно, відтоді, як з'явилася можливість зайнятися своїм побутом: купити ту квартиру, яку я хочу, мати ту машину, яку я хочу, забезпечувати моїх родичів так, як мені б хотілося. Адже насправді мільйон обчислюється не папірцями, а можливостями", - наголосив Макс.
"Дуже часто за мільйон можна купити річ, еквівалентну цій сумі, а іноді ти можеш зробити щасливішим трохи більше людей, ніж самого себе. І ось в цьому і криється основна цінність заповітної суми, про яку мріють з самого дитинства", - додав Барських.
Тоді Макса запитали, що він відчув, коли усвідомив, що став мільйонером.
"У мені посміхнувся маленький хлопчик Коля з Херсона зі словами "могЁшь". (Посміхається)" - зізнався співак.
Фото надані пресслужбою