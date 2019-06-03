Зеленський, Саакашвілі та вагітна Подкопаєва сходили на стадіон до Монатіка

1-го червня співак Діма Монатік зробив те, до чого готувався протягом року – зібрав повний НСК "Олімпійський".

Із новим шоу "Love It Ритм" артист дав свій перший концерт такого масштабу.

Серед VIP-гостей були не лише майже усі зірки шоубізу, але й президент Володимир Зеленський, голова АП Андрій Богдан та навіть колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну.

Шоу тривало 2 години, а після було афтепаті, на яке також залишився Саакашвілі.

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Зеленського на концерті супроводжували секьюріті

Володимир був по-простому - у джинсах та футболці

Маша Єфросиніна вигуляла оригінальне і на вигляд не дуже зручне взуття

Надя Дорофеєва не лише дивилася шоу, а й виступала разом із Монатіком

Саакашвілі прийшов у компанії Дмитра Гордона та його жінки Олесі Бацман

Ресторатор Микола Тищенко та його дружина Алла обрали чоно-білий лук

Alyona Alyona наче на ринг зібралася

Настя Каменських, як бачимо, вже повернулася з медового місяця

Бізнесмен Гарік Корогодський та його єдиноріг

Наталія Могилевська вирішила, що вже достатньо схудла для такої клітинки?

Продюсерка Ірина Горова

Валід та Ліда Арфуші

У віп-ложі Зеленського були також його друзі та соратники - Олена Кравець і Андрій Богдан

Діма Монатік - другий український виконавець після "Океану Ельзи", хто зібрав аншлаг на Олімпійському

Дорофєєва вийшла до Монатіка, щоби виконати їхній хіт "Глубоко"

"З поверненням, Міхо!"

"Наталя, як в тебе вийшло так схуднути? Мені ось теж треба"

І Гордон там теж був

Фото Олександра Пілюгіна з JetSetter.ua