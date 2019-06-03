Зеленський, Саакашвілі та вагітна Подкопаєва сходили на стадіон до Монатіка

1-го червня співак Діма Монатік зробив те, до чого готувався протягом року – зібрав повний НСК "Олімпійський".
Із новим шоу "Love It Ритм" артист дав свій перший концерт такого масштабу.
Серед VIP-гостей були не лише майже усі зірки шоубізу, але й президент Володимир Зеленський, голова АП Андрій Богдан та навіть колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну.
Шоу тривало 2 години, а після було афтепаті, на яке також залишився Саакашвілі.
Зеленського на концерті супроводжували секьюріті
Володимир був по-простому - у джинсах та футболці
Маша Єфросиніна вигуляла оригінальне і на вигляд не дуже зручне взуття
Надя Дорофеєва не лише дивилася шоу, а й виступала разом із Монатіком
Саакашвілі прийшов у компанії Дмитра Гордона та його жінки Олесі Бацман
Ресторатор Микола Тищенко та його дружина Алла обрали чоно-білий лук
Alyona Alyona наче на ринг зібралася
Бізнесмен Гарік Корогодський та його єдиноріг
Наталія Могилевська вирішила, що вже достатньо схудла для такої клітинки?
Продюсерка Ірина Горова
Валід та Ліда Арфуші
У віп-ложі Зеленського були також його друзі та соратники - Олена Кравець і Андрій Богдан
Діма Монатік - другий український виконавець після "Океану Ельзи", хто зібрав аншлаг на Олімпійському
Дорофєєва вийшла до Монатіка, щоби виконати їхній хіт "Глубоко"
"З поверненням, Міхо!"
"Наталя, як в тебе вийшло так схуднути? Мені ось теж треба"
І Гордон там теж був
Фото Олександра Пілюгіна з JetSetter.ua