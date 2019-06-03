Зеленський, Саакашвілі та вагітна Подкопаєва сходили на стадіон до Монатіка
3 червня 2019, 12:00
1-го червня співак Діма Монатік зробив те, до чого готувався протягом року – зібрав повний НСК "Олімпійський".
Із новим шоу "Love It Ритм"артист дав свій перший концерт такого масштабу.
Серед VIP-гостей були не лише майже усі зірки шоубізу, але й президент Володимир Зеленський, голова АП Андрій Богдан та навіть колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну.
Шоу тривало 2 години, а після було афтепаті, на яке також залишився Саакашвілі.
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Зеленського на концерті супроводжували секьюріті
Володимир був по-простому - у джинсах та футболці
Маша Єфросиніна вигуляла оригінальне і на вигляд не дуже зручне взуття
Надя Дорофеєва не лише дивилася шоу, а й виступала разом із Монатіком
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