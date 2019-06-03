Зеленський, Саакашвілі та вагітна Подкопаєва сходили на стадіон до Монатіка

Понеділок, 3 червня 2019, 12:00

1-го червня співак Діма Монатік зробив те, до чого готувався протягом року – зібрав повний НСК "Олімпійський".

Із новим шоу "Love It Ритм" артист дав свій перший концерт такого масштабу.

Серед VIP-гостей були не лише майже усі зірки шоубізу, але й президент Володимир Зеленський, голова АП Андрій Богдан та навіть колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну.

Шоу тривало 2 години, а після було афтепаті, на яке також залишився Саакашвілі.

 
Зеленського на концерті супроводжували секьюріті
 
Володимир був по-простому - у джинсах та футболці
 
Маша Єфросиніна вигуляла оригінальне і на вигляд не дуже зручне взуття
 
Надя Дорофеєва не лише дивилася шоу, а й виступала разом із Монатіком
 
Саакашвілі прийшов у компанії Дмитра Гордона та його жінки Олесі Бацман
 
Ресторатор Микола Тищенко та його дружина Алла обрали чоно-білий лук
 
Гімнастка Лілія Подкопаєва вже давно не приховує свій животик від загалу
 
Alyona Alyona наче на ринг зібралася
 
Настя Каменських, як бачимо, вже повернулася з медового місяця
 
Бізнесмен Гарік Корогодський та його єдиноріг
 
Наталія Могилевська вирішила, що вже достатньо схудла для такої клітинки?
 
Продюсерка Ірина Горова
 
Валід та Ліда Арфуші
 
У віп-ложі Зеленського були також його друзі та соратники - Олена Кравець і Андрій Богдан
 
Діма Монатік - другий український виконавець після "Океану Ельзи", хто зібрав аншлаг на Олімпійському
 
 
Дорофєєва вийшла до Монатіка, щоби виконати їхній хіт "Глубоко"
 
"З поверненням, Міхо!"
 
"Наталя, як в тебе вийшло так схуднути? Мені ось теж треба"
 
І Гордон там теж був

Фото Олександра Пілюгіна з JetSetter.ua

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