STUDY Academy запрошує на Дні відкритих дверей!

PROMOTED
20 серпня 2019, 20:00

Всіх тих, кого цікавить вивчення англійської мови, середня та вища освіта за кордоном, підготовка до вступу до рейтингових університетів світу, а також вивчення шкільних предметів англійською мовою, запрошуємо на Дні відкритих дверей! Дізнайтеся більше про STUDY Academy та можливості, які відкриває вивчення академічної англійської!

 

На вас чекатимуть:

  • презентації навчальних програм;
  • спілкування з викладачами та експертами з освіти;
  • спеціальні пропозиції та вигідні ціни;
  • безкоштовне визначення рівня англійської мови для дітей та дорослих;
  • безліч розваг та сюрпризів для наймолодших гостей свята.

Дні відкритих дверей проходитимуть в 11 преміум-локаціях Києва 17, 24 та 31 серпня!

Отримати безкоштовне запрошення

Реєструйтеся та приходьте всією родиною, буде цікаво та корисно!

 

Можливості навчання в STUDY Academy

Академія англійської мови пропонує ефективне навчання для дітей, підлітків та дорослих. Дивіться нижче перелік основних програм.

  • Англійська для наймолодшихкурс, який об'єднує мовні практики, вивчення граматики, спілкування з носіями мови та особистий розвиток дитини.
  • Англійська для підлітків — заняття, які поєднують вивчення академічної англійської мови з профорієнтацією та свідомим вибором професії.
  • Англійська для дорослих — інтенсивний курс, спрямований на швидке підвищення рівня володіння англійською мовою.
  • Улюблені шкільні предмети англійською мовою — заняття з математики, бізнесу та природничих наук за програмою 9-12 класів канадських та американських середніх шкіл.
  • Престижна середня освіта в Україні — навчання за програмою середньої школи США або Канади та отримання міжнародного атестата одночасно з українським.
 
  • Підготовка до навчання в школах-пансіонах за кордоном — адаптація до середньої освіти за кордоном, допомога у складанні міжнародних іспитів та проходженні співбесіди.
  • Підготовка до вступу до закордонних університетів та коледжів — академічна підготовка, інтенсивний курс англійської та гарантія зарахування до 275 рейтингових вишів світу.
 
<span></span>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реєструйтеся за посиланням нижче, отримайте персональне запрошення та приходьте на Дні відкритих дверей, щоб дізнатися більше про навчання в STUDY Academy.

Отримати безкоштовне запрошення

Останні матеріали
Більше матеріалів