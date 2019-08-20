STUDY Academy запрошує на Дні відкритих дверей!

Всіх тих, кого цікавить вивчення англійської мови, середня та вища освіта за кордоном, підготовка до вступу до рейтингових університетів світу, а також вивчення шкільних предметів англійською мовою, запрошуємо на Дні відкритих дверей! Дізнайтеся більше про STUDY Academy та можливості, які відкриває вивчення академічної англійської!

На вас чекатимуть:

презентації навчальних програм;

спілкування з викладачами та експертами з освіти;

спеціальні пропозиції та вигідні ціни;

безкоштовне визначення рівня англійської мови для дітей та дорослих;

безліч розваг та сюрпризів для наймолодших гостей свята.

Дні відкритих дверей проходитимуть в 11 преміум-локаціях Києва 17, 24 та 31 серпня!

Реєструйтеся та приходьте всією родиною, буде цікаво та корисно!

Можливості навчання в STUDY Academy

Академія англійської мови пропонує ефективне навчання для дітей, підлітків та дорослих. Дивіться нижче перелік основних програм.

Англійська для наймолодших — курс, який об'єднує мовні практики, вивчення граматики, спілкування з носіями мови та особистий розвиток дитини.

— Англійська для підлітків — заняття, які поєднують вивчення академічної англійської мови з профорієнтацією та свідомим вибором професії.

Англійська для дорослих — інтенсивний курс, спрямований на швидке підвищення рівня володіння англійською мовою.

Улюблені шкільні предмети англійською мовою — заняття з математики, бізнесу та природничих наук за програмою 9-12 класів канадських та американських середніх шкіл.

Престижна середня освіта в Україні — навчання за програмою середньої школи США або Канади та отримання міжнародного атестата одночасно з українським.

Підготовка до навчання в школах-пансіонах за кордоном — адаптація до середньої освіти за кордоном, допомога у складанні міжнародних іспитів та проходженні співбесіди.

Підготовка до вступу до закордонних університетів та коледжів — академічна підготовка, інтенсивний курс англійської та гарантія зарахування до 275 рейтингових вишів світу.

Реєструйтеся за посиланням нижче, отримайте персональне запрошення та приходьте на Дні відкритих дверей, щоб дізнатися більше про навчання в STUDY Academy.