Gorilla підтрімує Хабіба в бою проти Пор'є
ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ
Субота, 7 вересня 2019, 08:42
Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов в суботу, 7 вересня, буде захищати свій титул в бою проти Дастіна Пор'є.
Gorilla радить всім не пропустити один з найцікавіших боїв, в якому непереможний росіянин, який має в своєму активі 27 боїв в профі, битиметься проти американця, який в 31 бою зазнав п'ять поразок, чотири з яких припали на бої в UFC.
У майбутньому бою gorilla.win підтримує хлопця, якому вдалося укласти на лопатки Конора Макгрегора, - Хабіба Нурмагомедова.
Ми віримо в продовження його безпрограшної серії за підсумками цього бою, а також у відмінні дії в самій битві.
Тримаємо кулаки за кращого бійця!