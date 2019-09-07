Gorilla підтрімує Хабіба в бою проти Пор'є

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов в суботу, 7 вересня, буде захищати свій титул в бою проти Дастіна Пор'є.

Gorilla радить всім не пропустити один з найцікавіших боїв, в якому непереможний росіянин, який має в своєму активі 27 боїв в профі, битиметься проти американця, який в 31 бою зазнав п'ять поразок, чотири з яких припали на бої в UFC.

У майбутньому бою gorilla.win підтримує хлопця, якому вдалося укласти на лопатки Конора Макгрегора, - Хабіба Нурмагомедова.

Ми віримо в продовження його безпрограшної серії за підсумками цього бою, а також у відмінні дії в самій битві.

Тримаємо кулаки за кращого бійця!

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07.09.2019, 23:00, Хабіб - Пор'є!