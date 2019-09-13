Happy Birthday, Anabel Arto. 10 красивих років в індустрії моди

9-го вересня бренд Anabel Arto, спідню білизну і купальники якого гаряче люблять багато українок, відсвяткував своє 10-річчя.

Для торгової марки це не просто кругла дата, а й апофеоз важкого і успішного шляху до лідерства на ринку України. Це створення найкращої професійної команди - групи технологів, конструктів і дизайнерів, які повністю віддаються справі, розробляють і шиють колекції.

Це відкриття нових можливостей в інших країнах. Це натхненні жінкою люди, які створили щось прекрасне заради натхнення цієї ж жінки.

На ювілей бренду були запрошені fashion-байєри, улюблені клієнти та друзі. Захід відбувся у неймовірній локації на ВДНГ - в оновленому "ЗАГСі№1", який уперше відкрив свої двері після реконструкції на честь дня народження Anabel Arto. Будівля знаменита своєю архітектурою і багаторічною історією.

Гостей здивували величні колони, обвиті золотим плющем, та екзотична фотозона для фіксації найкращих моментів свята. Партнером заходу була "Моршинська".

Кульмінацією вечора став закритий показ нової колекції в стилі епохи Давньої Греції. Режисер Денні Рубінштейн відобразила на подіумі обожнювання жіночої краси - головну концепцію Anabel Arto. Адже всі жінки - богині, незалежно від віку, кольору шкіри і форм.

Уперше на показі головними героїням стали нестандартні моделі: афроамериканка Глорія, мулатки Саманта і Сандра, вагітна на сьомому місяці Іванна, муза кліпів реп-виконавця Oxxxymiron Влада і чарівна 68-річна Наталія. Гості були приємно здивовані і захоплені сміливим задумом організаторів.

Неймовірні образи і макіяжі моделей створювали майстри Express Beauty Bar.

Анастасія та Андрій Дуліни

Севгіль Мусаєва та Євгенія Кулеба

Анна Шакола, Юлія Велькевич

Олеся Ліннік

Діана Глостер

Еліна Крупська

Юлія Данько

Анна Славінська, Валерія Шатська

Дар'я та Михайло Федораки

Наталія Шелягіна

Еліна Крупська, Анастасія Дуліна, Діана Глостер

Роза Аль-Намрі

Гурт The Cavaliers

Фото Bestin.ua