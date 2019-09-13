Happy Birthday, Anabel Arto. 10 красивих років в індустрії моди
9-го вересня бренд Anabel Arto, спідню білизну і купальники якого гаряче люблять багато українок, відсвяткував своє 10-річчя.
Для торгової марки це не просто кругла дата, а й апофеоз важкого і успішного шляху до лідерства на ринку України. Це створення найкращої професійної команди - групи технологів, конструктів і дизайнерів, які повністю віддаються справі, розробляють і шиють колекції.
Це відкриття нових можливостей в інших країнах. Це натхненні жінкою люди, які створили щось прекрасне заради натхнення цієї ж жінки.
На ювілей бренду були запрошені fashion-байєри, улюблені клієнти та друзі. Захід відбувся у неймовірній локації на ВДНГ - в оновленому "ЗАГСі№1", який уперше відкрив свої двері після реконструкції на честь дня народження Anabel Arto. Будівля знаменита своєю архітектурою і багаторічною історією.
Гостей здивували величні колони, обвиті золотим плющем, та екзотична фотозона для фіксації найкращих моментів свята. Партнером заходу була "Моршинська".
Кульмінацією вечора став закритий показ нової колекції в стилі епохи Давньої Греції. Режисер Денні Рубінштейн відобразила на подіумі обожнювання жіночої краси - головну концепцію Anabel Arto. Адже всі жінки - богині, незалежно від віку, кольору шкіри і форм.
Уперше на показі головними героїням стали нестандартні моделі: афроамериканка Глорія, мулатки Саманта і Сандра, вагітна на сьомому місяці Іванна, муза кліпів реп-виконавця Oxxxymiron Влада і чарівна 68-річна Наталія. Гості були приємно здивовані і захоплені сміливим задумом організаторів.
Неймовірні образи і макіяжі моделей створювали майстри Express Beauty Bar.
Фото Bestin.ua