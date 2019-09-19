Українська ReFuture Clinic отримала престижну премію за найкращий дизайн інтер'єру

Клубна клініка по управлінню віком ReFuture Clinic (Київ) виграла міжнародну премію Architecture Masterprize Award за кращий дизайн інтер'єру, який для клініки розробила студія YoDezeen.

Цю винагороду щороку присуджують за інновації в області архітектури, ландшафтної архітектури та дизайну інтер'єру. У 2019 році на премію номінувалися понад 2000 робіт з 63 країн світу.



За словами засновника ReFuture Clinic Євгена Шагова, інтер'єр клініки має не менш важливе значення, чим якість медичних послуг.



"Наша клініка – не звичайна лікарня, куди приходять, коли щось не так із здоров'ям. До нас приходять, щоб питань із здоров'ям в принципі не виникало, а відмітка про вік в паспорті була не більше ніж відміткою. Тому в першу чергу для нас важливий комфорт клієнта. Щоб був "лікувальний ефект", в клініку треба приходити. А приходити хочеться туди, де комфортно", - пояснив Євген Шагов.

Один із засновників студії YoDezeen Артем Зверев підкреслив, що ReFuture Clinic стала єдиним українським проектом, що отримав премію. За його словами, автори вибирали дизайнерське рішення, далеке від типових уявлень про лікарню або поліклініку.

"Євгену Шагову було важливо, щоб клієнти абстрагувалися від того, що вони в клініці. Виходячи з цієї філософії, ми застосовували натуральні матеріали, приглушені кольори, які поєднувалися з технологічними рішеннями по збереженню здоров'я для людини", - пояснив Артем Зверев.



