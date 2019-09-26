Запрошуємо на виставку "Освіта за кордоном" 5 та 6 жовтня!
Цікавить освіта за кордоном? Компанія STUDY.UA, лідер у галузі освіти за кордоном, запрошує на наймасштабніший захід року! 5 та 6 жовтня в кращому п'ятизірковому готелі столиці — Fairmont Grand Hotel Kyiv — відбудеться виставка "Освіта за кордоном".
До Києва завітають понад 70 представників університетів, коледжів та шкіл з 10 країн світу, щоб познайомити гостей заходу із найкращими пропозиціями у галузі освіти за кордоном. Участь у заході можлива тільки за умови попередньої реєстрації!
Спеціально для гостей заходу ми підготували:
- можливість особисто поспілкуватися з представниками британських, американських, канадських та європейських освітніх закладів;
- семінари з найкращими спікерами — експертами в галузі освіти;
- знайомство з актуальними трендами навчання за кордоном;
- індивідуальні консультації спеціалістів STUDY.UA з питань освітньої стратегії;
- багато інших цікавих і корисних сюрпризів.
Для отримання безкоштовного запрошення на виставку зареєструйтесь за посиланням.
Учасники виставки "Освіта за кордоном":
• Рейтингові коледжі та університети з усього світу.
Престижна англомовна вища освіта та блискучий кар'єрний старт!
- Приватні школи-пансіони з Великої Британії, США, Канади та Європи
Консультації представників бордингових шкіл. Підготовка до вступу і навчання.
- Мовні курси за кордоном
Найефективніші методи вивчення англійської мови та подорожі світом.
- Канікули для школярів
Групові поїздки за кордон та канікули в Україні.
- Міжнародна школа STUDY Academy та Міжнародна школа STUDY Academy Online
Можливість отримання диплому Канади або США про повну середню освіту без відриву від навчання в українській школі. Гарантія зарахування до топових вишів світу!
- Міжнародна медіа-школа STUDY Academy та Вищої Школи Media&Production 1+1
Всебічна підготовка до вступу на спеціальності сфери медіа закордонних університетів.
- Міжнародна IT-школа STUDY Academy та DAN.IT Education
Підготовка до вступу на спеціальності сфери інформаційних технологій.
- Міжнародна бізнес-школа STUDY Academy
Практичний курс з вивчення основ бізнесу, економіки, фінансів та маркетингу.
- Академія англійської мови STUDY Academy
Академічна англійська мова для дітей, підлітків та дорослих, підготовка до навчання в Міжнародній школі.
Кому буде цікавий цей захід?
- Випускникам 2020/2021 років;
- Студентам;
- Учням старших класів та їхнім батькам;
- Дітям, підліткам та їхнім батькам;
- Дорослим, які зацікавлені у вивченні англійської мови.
Отримайте ваше персональне запрошення та приходьте на виставку "Освіта за кордоном", яка проходитиме 5 та 6 жовтня 2019 року, з 10:00 до 17:00, в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Адреса: Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 1, метро Поштова площа.