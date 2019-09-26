Запрошуємо на виставку "Освіта за кордоном" 5 та 6 жовтня!

ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ
Четвер, 26 вересня 2019, 20:00

Цікавить освіта за кордоном? Компанія STUDY.UA, лідер у галузі освіти за кордоном, запрошує на наймасштабніший захід року! 5 та 6 жовтня в кращому п'ятизірковому готелі столиці — Fairmont Grand Hotel Kyiv — відбудеться виставка "‎Освіта за кордоном"‎. 

До Києва завітають понад 70 представників університетів, коледжів та шкіл з 10 країн світу, щоб познайомити гостей заходу із найкращими пропозиціями у галузі освіти за кордоном. Участь у заході можлива тільки за умови попередньої реєстрації!

Замовити безкоштовне запрошення

 

Спеціально для гостей заходу ми підготували:

  • можливість особисто поспілкуватися з представниками британських, американських, канадських та європейських освітніх закладів;
  • семінари з найкращими спікерами — експертами в галузі освіти;
  • знайомство з актуальними трендами навчання за кордоном;
  • індивідуальні консультації спеціалістів STUDY.UA з питань освітньої стратегії;
  • багато інших цікавих і корисних сюрпризів.

Для отримання безкоштовного запрошення на виставку зареєструйтесь за посиланням.

Учасники виставки "Освіта за кордоном":

Рейтингові коледжі та університети з усього світу. 

Престижна англомовна вища освіта та блискучий кар'єрний старт!

 
  • Приватні школи-пансіони з Великої Британії, США, Канади та Європи

Консультації представників бордингових шкіл. Підготовка до вступу і навчання.

  • Мовні курси за кордоном 

Найефективніші методи вивчення англійської мови та подорожі світом.

  • Канікули для школярів

Групові поїздки за кордон та канікули в Україні.

 
  • Міжнародна школа STUDY Academy та Міжнародна школа STUDY Academy Online

Можливість отримання диплому Канади або США про повну середню освіту без відриву від навчання в українській школі. Гарантія зарахування до топових вишів світу!

  • Міжнародна медіа-школа STUDY Academy та Вищої Школи Media&Production 1+1

Всебічна підготовка до вступу на спеціальності сфери медіа закордонних університетів.

  • Міжнародна IT-школа STUDY Academy та DAN.IT Education

Підготовка до вступу на спеціальності сфери інформаційних технологій.

  • Міжнародна бізнес-школа STUDY Academy

Практичний курс з вивчення основ бізнесу, економіки, фінансів та маркетингу.

  • Академія англійської мови STUDY Academy
    Академічна англійська мова для дітей, підлітків та дорослих,  підготовка до навчання в Міжнародній школі.
 

Кому буде цікавий цей захід? 

  • Випускникам 2020/2021 років;
  • Студентам;
  • Учням старших класів та їхнім батькам;
  • Дітям, підліткам та їхнім батькам;
  • Дорослим, які зацікавлені у вивченні англійської мови.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замовити безкоштовне запрошення

Отримайте ваше персональне запрошення та приходьте на виставку "‎Освіта за кордоном", яка проходитиме 5 та 6 жовтня 2019 року, з 10:00 до 17:00, в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Адреса: Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 1, метро Поштова площа. 

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