Запрошуємо на виставку "Освіта за кордоном" 5 та 6 жовтня!

Цікавить освіта за кордоном? Компанія STUDY.UA, лідер у галузі освіти за кордоном, запрошує на наймасштабніший захід року! 5 та 6 жовтня в кращому п'ятизірковому готелі столиці — Fairmont Grand Hotel Kyiv — відбудеться виставка "‎Освіта за кордоном"‎.

До Києва завітають понад 70 представників університетів, коледжів та шкіл з 10 країн світу, щоб познайомити гостей заходу із найкращими пропозиціями у галузі освіти за кордоном. Участь у заході можлива тільки за умови попередньої реєстрації!

Спеціально для гостей заходу ми підготували:

можливість особисто поспілкуватися з представниками британських, американських, канадських та європейських освітніх закладів;

семінари з найкращими спікерами — експертами в галузі освіти;

знайомство з актуальними трендами навчання за кордоном;

індивідуальні консультації спеціалістів STUDY.UA з питань освітньої стратегії;

багато інших цікавих і корисних сюрпризів.

Для отримання безкоштовного запрошення на виставку зареєструйтесь за посиланням.

Учасники виставки "Освіта за кордоном":

• Рейтингові коледжі та університети з усього світу.

Престижна англомовна вища освіта та блискучий кар'єрний старт!

Приватні школи-пансіони з Великої Британії, США, Канади та Європи

Консультації представників бордингових шкіл. Підготовка до вступу і навчання.

Мовні курси за кордоном

Найефективніші методи вивчення англійської мови та подорожі світом.

Канікули для школярів

Групові поїздки за кордон та канікули в Україні.

Міжнародна школа STUDY Academy та Міжнародна школа STUDY Academy Online

Можливість отримання диплому Канади або США про повну середню освіту без відриву від навчання в українській школі. Гарантія зарахування до топових вишів світу!

Міжнародна медіа-школа STUDY Academy та Вищої Школи Media&Production 1+1

Всебічна підготовка до вступу на спеціальності сфери медіа закордонних університетів.

Міжнародна IT-школа STUDY Academy та DAN.IT Education

Підготовка до вступу на спеціальності сфери інформаційних технологій.

Міжнародна бізнес-школа STUDY Academy

Практичний курс з вивчення основ бізнесу, економіки, фінансів та маркетингу.

Академія англійської мови STUDY Academy

Академічна англійська мова для дітей, підлітків та дорослих, підготовка до навчання в Міжнародній школі.

Кому буде цікавий цей захід?

Випускникам 2020/2021 років;

Студентам;

Учням старших класів та їхнім батькам;

Дітям, підліткам та їхнім батькам;

Дорослим, які зацікавлені у вивченні англійської мови.

Отримайте ваше персональне запрошення та приходьте на виставку "‎Освіта за кордоном", яка проходитиме 5 та 6 жовтня 2019 року, з 10:00 до 17:00, в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Адреса: Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 1, метро Поштова площа.

