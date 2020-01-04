Михайло Поплавський та Олег Винник назвали дату виходу "Української пісні року"

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, який повідомив про завершення кар'єри співака, разом з найпопулярнішим виконавцем країни Олегом Винником оголосили про старт спільного проєкту.

Вони працюють над національною музичною премією "Українська пісня року", грандіозна церемонія нагородження якої відбудеться вже 12 лютого в Нацпалаці мистецтв "Україна".

Михайло Поплавський, який створив премію в 2004 році, вирішив дати їй нове дихання, модернізувати її, трохи змінити концепцію і залучити молодих і прогресивних фахівців.

Він упевнений, що разом з Олегом Винником вони створять новий і якісний музичний проєкт, спрямований на розвиток української музики.

"Ми вирішили відновити проєкт "Українська пісня року" і відзначити кращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і прославляє Україну в світі. А також тих, хто своєю багаторічною творчістю, просоченою національними традиціями, етнікою, любов'ю до своєї країни і музики, став легендою і прикладом для поколінь українців. Я вважаю, що необхідно підтримувати талановиту молодь і берегти надбання нації. Українська пісня повинна домінувати в національному теле- і радіопросторі", – сказав Михайло Поплавський, презентуючи проєкт.

Нагадаємо, проєкт "Наша пісня" був створений в 2004 році. У той час майже 90% національних радіо- і телеефірів заповнював іноземний продукт, в основному російський.

Поплавський вирішив своїми силами змінювати ситуацію і виводити на сцену українських артистів.

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У проєкті брали участь виконавці, вже популярні артисти і легенди сцени. Вони представляли свою творчість у різних жанрах і стилях.

Єдина незмінне умова – пісня повинна звучати українською мовою.

З роками проєкт розвивався, ставав масштабнішим, розширював географію і міняв назву. "Українську пісню року" Михайло Поплавський проводив у 2017 році у Варшаві. У проєкті за всі роки взяли участь більше 3 тисяч українських артистів.

"Українська пісня – це генетичний код нації, вона вічна, як небо і сонце, в ній звучить душа українського народу", – упевнений Михайло Поплавський.