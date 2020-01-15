Супрун із Вітовською стрілися на українській кінопрем’єрі та наробили селфі
14-го січня в Києві відбулася прем’єра дебютного фільму українського режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі", головні ролі в якому зіграли актриса театру та кіно Ірма Вітовська та непрофесійний актор Андрій Лідаговський.
Ліричну комедію, як її називає сам режисер та автор сценарію Лукіч, знімали протягом трьох років.
Перед тим, як вийти в український прокат, фільм був показаний на кількох європейських фестивалях. Зокрема, у Карлових Варах, де він отримав спеціальну премію журі у програмі East of West.
Також фільм відзначили і на Одеському міжнародному кінофесті призом глядацьких симпатій, премією FIPRESCI за найкращий український фільм, премією за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальною згадкою журі (Андрій Лідаговський).
До слова, прем’єра стрічки мала відбутися в кінотеатрі у ТРЦ "Ocean Plaza", але його напередодні затопило. Тому подію екстрено перенесли до кінотеатру "Київська Русь".
Фото Дмитра Ларіна