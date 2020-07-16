Заліщук, Кулеба, Гресь та відомі підприємці: хто завітав на відкриття Editor’s Club від УП

15-го липня "Українська правда" разом з CEO Club Ukraine презентували Editor’s Club.

Це платформа для об’єднання інтелектуальної еліти України та прогресивних людей: бізнесменів, журналістів, філософів, політологів, науковців. Спільнота, яка допоможе вивести суспільну дискусію на новіший та якісніший рівень.

Також однією з цілей Editor’s Club є підтримка незалежних медіа в обличчі УП.

Серед засновників клубу - президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук та одеський бізнесмен, співзасновник найбільшого портового оператора "Трансінвестсервіс" (TIS) Єгор Гребєнніков.

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У дискусії цього вечора взяли участь доктор філософських наук, професор Сергій Пролєєв, підприємець, громадський діяч і почесний консул Республіки Словенія в Одесі Владислав Бурда, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та Сергій Гайдайчук.

Захід відбувався у CEO Club Ukraine

Колишня депутатка, громадська активістка та правозахисниця Світлана Заліщук

Маркетинг директор Delta Medical Гуля Поготова (по центру)

Власниця компанії ARENA CS Яна Матвійчук

Генеральный директор "Delta Medical" Вільям Вікхем (по центру), президент компанії "Укр-Китай Коммунікейшин" В'ячеслав Лисенко (ліворуч) та генеральний менеджер Cisco в Україні Олег Боднар (праворуч)

Модерував дискусію партнер Jnomics Гай Гелдієв

Сергій Пролєєв та Сергій Гайдайчук

Владислав Бурда

Сергій Пролєєв та Сергій Гайдайчук

Серед гостей заходу була Вероніка Дідусенко (ліворуч) - колишня "Міс Україна" та наречена бізнесмена Геннадія Курочки

Президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков

Голова Наглядової ради, засновник групи компаній "Ефективні інвестиції" Ігор Ліскі

Керівниця Програми місцевого економічного розвитку WNISEF Ірина Озимок

Співзасновниця PR-агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь

Засновник інноваційної платформи FinStream і компанії Cronvest Сергій Позняк

Альона Семикіна, Світлана Заліщук та Євгенія Кулеба

Ірина Седова

Підприємець Борис Шестопалов

ПРИЄДНАТИСЯ ДО КЛУБУ УП МОЖНА ТУТ

Фото Дмитра Ларіна