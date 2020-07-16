Заліщук, Кулеба, Гресь та відомі підприємці: хто завітав на відкриття Editor’s Club від УП

15-го липня "Українська правда" разом з CEO Club Ukraine презентували Editor’s Club.
Це платформа для об’єднання інтелектуальної еліти України та прогресивних людей: бізнесменів, журналістів, філософів, політологів, науковців. Спільнота, яка допоможе вивести суспільну дискусію на новіший та якісніший рівень.
Також однією з цілей Editor’s Club є підтримка незалежних медіа в обличчі УП.
Серед засновників клубу - президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук та одеський бізнесмен, співзасновник найбільшого портового оператора "Трансінвестсервіс" (TIS) Єгор Гребєнніков.
У дискусії цього вечора взяли участь доктор філософських наук, професор Сергій Пролєєв, підприємець, громадський діяч і почесний консул Республіки Словенія в Одесі Владислав Бурда, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та Сергій Гайдайчук.
Севгіль Мусаєва, Сергій Пролєєв, Олена Притула, Сергій Гайдайчук, Єгор Гребєнніков та Владислав Бурда
Захід відбувався у CEO Club Ukraine
Маркетинг директор Delta Medical Гуля Поготова (по центру)
Власниця компанії ARENA CS Яна Матвійчук
Генеральный директор "Delta Medical" Вільям Вікхем (по центру), президент компанії "Укр-Китай Коммунікейшин" В'ячеслав Лисенко (ліворуч) та генеральний менеджер Cisco в Україні Олег Боднар (праворуч)
Модерував дискусію партнер Jnomics Гай Гелдієв
Владислав Бурда
Сергій Пролєєв та Сергій Гайдайчук
Серед гостей заходу була Вероніка Дідусенко
(ліворуч) - колишня "Міс Україна" та наречена бізнесмена Геннадія Курочки
Президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков
Голова Наглядової ради, засновник групи компаній "Ефективні інвестиції" Ігор Ліскі
Керівниця Програми місцевого економічного розвитку WNISEF Ірина Озимок
Співзасновниця PR-агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь
Засновник інноваційної платформи FinStream і компанії Cronvest Сергій Позняк
Альона Семикіна, Світлана Заліщук та Євгенія Кулеба
Ірина Седова
Підприємець Борис Шестопалов
ПРИЄДНАТИСЯ ДО КЛУБУ УП МОЖНА ТУТ
Фото Дмитра Ларіна