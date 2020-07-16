Заліщук, Кулеба, Гресь та відомі підприємці: хто завітав на відкриття Editor’s Club від УП
15-го липня "Українська правда" разом з CEO Club Ukraine презентували Editor’s Club.
Це платформа для об’єднання інтелектуальної еліти України та прогресивних людей: бізнесменів, журналістів, філософів, політологів, науковців. Спільнота, яка допоможе вивести суспільну дискусію на новіший та якісніший рівень.
Також однією з цілей Editor’s Club є підтримка незалежних медіа в обличчі УП.
Серед засновників клубу - президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук та одеський бізнесмен, співзасновник найбільшого портового оператора "Трансінвестсервіс" (TIS) Єгор Гребєнніков.
У дискусії цього вечора взяли участь доктор філософських наук, професор Сергій Пролєєв, підприємець, громадський діяч і почесний консул Республіки Словенія в Одесі Владислав Бурда, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та Сергій Гайдайчук.
ПРИЄДНАТИСЯ ДО КЛУБУ УП МОЖНА ТУТ
Фото Дмитра Ларіна