Українська пісня року: в Києві пройшла церемонія нагородження лауреатів

Національна музична премія "Українська пісня року", автором ідеї та генеральним продюсером якої є ректор Університету культури Михайло Поплавський, а співорганізатором – популярний співак Олег Винник відбулася в Міжнародний день вишиванки.

Перед церемонією нагородження зірки шоу-бізнесу пройшлися червоною доріжкою, роздаючи автографи і фотографуючись із шанувальниками.

Свої хіти артисти представили на студії FILM.UA, де була побудована багатоярусна сцена у вигляді сходів, а оригінальний відеоряд створювали величезні екрани і світлова техніка.

Ведучими заходу стали Михайло Поплавський та Олег Винник.

Організатори приурочили національну музичну премію 30-ій річниці Незалежності України, обєднавши на одній сцені легенд української пісні та молодих виконавців під одним гаслом "Тримаймо разом українську хвилю!".

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"Вважаю, що наш з Винником тандем буде ламати стереотипи і просувати українську пісню, її творців – поетів та композиторів, підтримувати молодих артистів і будувати потужний український шоу-бізнес. Для мене важливо, щоб українська пісня домінувала в інформаційному просторі", – сказав Михайло Поплавський.

Олег Винник підтримав свого друга і зазначив, що вони на правильному шляху.

"Для нас важливо, щоб люди побачили своїх артистів, відчули Україну, її пісні і фольклор. "Українська пісня року" – це і є Україна", – наголосив співак.

Премією "Легенда української пісні" відзначили знаменитих артистів, на творчості яких виросло не одне покоління, – Оксану Білозір, Іво Бобула, Івана Поповича, Степана Гігу, Павла Зіброва, Аллу Кудлай, Руслану, Ірину Білик, Наталію Могилевську, Михайла Поплавського.

"Гордістю української пісні" стали Наталія Бучинська, DZIDZIO, Олег Винник, Наталія Валевська, Ірина Федишин, Діма Коляденко, GENA VITER, Камалія, Катерина Бужинська, Театр пісні "Лісапетний батальйон".

А в номінації "Надія української пісні" перемогли NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергій Мироненко, Солоха, Таюне, Аліна Поплавська, Анна Буткевич.

Перша переможниця на Євробаченні від України, популярна співачка Руслана Лижичко зазначила, що дуже круто знову бути на сцені та відчувати неповторну енергетику залу. Також закцентувала на актуальності проєкту, направленого на розвиток культурного потенціалу, подякувавши за це Михайлу Поплавському.