Кулеба, Сеітаблаєв та Фіала відвідали прем’єру фільму УП "Треба ще вижити"

27-го травня здійснилася мрія "Української правди" про свій фільм – відбулася прем’єра стрічки "Треба ще вижити".

Це кіно про лікаря Івана Черненка з Роздільнянської районної лікарні на Одещині. Раніше УП також публікувала матеріал про нього.

Іван щодня здійснює подвиг - робить свою роботу професійно, і іноді цього цілком достатньо для того, щоб рятувати людей.

"Цей фільм про нашу систему і складність змін. І він про підтримку, тому що будь-хто, навіть найбільший ідеаліст та сміливець може зламатися так, і не побачивши втілення своєї мрії", - сказала одна з продюсерів стрічки та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва на прем’єрі.

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Режисер фільму "Треба ще вижити" - В’ячеслав Гармаш, сценарист – Ілля Макаренко, оператор – Дмитро Заглинський.

Мрія УП про свій фільм здійснилася завдяки підтримці членами Editors Club: Гаю Гелдієву, Вікхаму Вільяму Ханту, Геннадію Чижикову, Гулі Поготовій, Ігорю Ліскі, Сергію Позняку, Яні Матвійчук, Юрію Філюку, Володимиру Цою, Владиславу Бурді, В’ячеславу Лисенко, Тарасу Кириченку, Борису Шестопалову, Сергію Шкляру, Геннадію Курочці, Вероніці Дідусенко, Максиму Корецькому, Сергію Чекальському, Сергію Гайдайчуку, Єгору Гребеннікову, а також Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Продюсер фільму Микола Короткий, режисер В'ячеслав Гармаш, головна редакторка УП і продюсерка фільму Севгіль Мусаєва, продюсер Олег Кохан, оператор Дмитро Заглинський та композитор Антон Дегтярьов

Заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, режисер Наріман Алієв та заступник керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Наріман Сулейманов

Депутатка Київради та засновниця ГО "Місто-Сад" Євгенія Кулеба

генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва Новоспечений власник "Української правди ",

Томаш Фіала

Севгіль Мусаєва у компанії режисера Нарімана Алієва та актора і режисера Ахтема Сеітаблаєва

заступниця декана Києво-Могилянської бізнес школи Радниця голови СБУ Івана Баканова Олена Семикіна,Києво-Могилянської бізнес школи Гелена Саврук та Севгіль Мусаєва

Яна Матвійчук, членкиня Editors Club

Журналісти УП Михайло Кригель, Ольга Кириленко та Соня Лукашова, які брали участь у створенні фільму

Севгіль зі старшим партнером "Jnomics media" Гаєм Гелдієвим

Томаш Фіала та інвестор медичного онлайн-хабу Doc.ua Ігор Ліскі

Журналіст та керівник подкастів на УП Федір Попадюк

Політолог Микола Давидюк

Наприкінці минулого року УП запустила мерч із футболками Дон Кіхота, де художник Олександр Грєхов замінив коня на гіроскутер. П ридбати мерч "Української правди" можна ридбати мерч "Української правди" можна тут

Маша Гайдар, Микола Короткий, В'ячеслав Гармаш, Дмитро Заглинський, Федір Попадюк та Оля Кириленко

Режисер фільму "Треба ще вижити" В'ячеслав Гармаш

Лікар-інфекціоніст та медичний експерт дитячого фонду ЮНІСЕФ Катерина Булавінова

В'ячеслав Гармаш, Олег Кохан та Севгіль Мусаєва

Фото Дмитра Ларіна