Кулеба, Сеітаблаєв та Фіала відвідали прем’єру фільму УП "Треба ще вижити"
27-го травня здійснилася мрія "Української правди" про свій фільм – відбулася прем’єра стрічки "Треба ще вижити".
Це кіно про лікаря Івана Черненка з Роздільнянської районної лікарні на Одещині. Раніше УП також публікувала матеріал про нього.
Іван щодня здійснює подвиг - робить свою роботу професійно, і іноді цього цілком достатньо для того, щоб рятувати людей.
"Цей фільм про нашу систему і складність змін. І він про підтримку, тому що будь-хто, навіть найбільший ідеаліст та сміливець може зламатися так, і не побачивши втілення своєї мрії", - сказала одна з продюсерів стрічки та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва на прем’єрі.
Режисер фільму "Треба ще вижити" - В’ячеслав Гармаш, сценарист – Ілля Макаренко, оператор – Дмитро Заглинський.
Мрія УП про свій фільм здійснилася завдяки підтримці членами Editors Club: Гаю Гелдієву, Вікхаму Вільяму Ханту, Геннадію Чижикову, Гулі Поготовій, Ігорю Ліскі, Сергію Позняку, Яні Матвійчук, Юрію Філюку, Володимиру Цою, Владиславу Бурді, В’ячеславу Лисенко, Тарасу Кириченку, Борису Шестопалову, Сергію Шкляру, Геннадію Курочці, Вероніці Дідусенко, Максиму Корецькому, Сергію Чекальському, Сергію Гайдайчуку, Єгору Гребеннікову, а також Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.
Фото Дмитра Ларіна