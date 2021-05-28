Михайло Поплавський зробив "Українські вареники" світовим трендом

Співаючий ректор Михайло Поплавський не втомлюється випускати нові кліпи на свої хіти і нові пісні. В Університеті культури він презентував епатажний кліп "Українські вареники" – ребрендинг легендарних "Вареничків", які виконує ось уже десять років.

Прем'єру перетворив в яскраве шоу-перформанс. Перед гостями Поплавський з'явився в незвичному образі, весь "на стилі": у класичному костюмі кольору фуксії, такого ж тону водолазці, блискучих латексних рукавичках і в окулярах від популярного світового бренду.

"Ми дали нове дихання відомій пісні і назвали її "Українські вареники". Це улюблена страва багатьох поколінь українців, візитна картка нашої країни, як борщ і сало. Це бренд і тренд України. І про це повинен знати весь світ!" – наголосив Михайло Поплавський.

Режисером епатажного кліпу стала відома кліпмейкерка Олена Вінярська. Вона взяла процес зйомок під свій повний контроль: від створення образів, до останнього ґудзика на піджаку. Кліп стилізувала під 60-ті роки Голлівуду. У відео відтворили атмосферу Candy Land.

Красиві україночки, як дві краплі води схожі одна на одну, у модному спокусливому вбранні готують українські вареники, щедро приправляючи їх сметаною. Образи 14 красунь нагадують знамениту супермодель Твіггі (Леслі Лоусон). На складний макіяж кожної учасниці балету знадобилось по три години.

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Михайло Поплавський виступив у ролі стильного українця, який любить свою країну, дівчат і вареники.

Родзинки кліпу додав неординарний балет "Персики", з яким Поплавський працює вже 18 років.

За словами Олени Вінярської, у цьому кліпі, підготовка до якого тривала два місяці, відображені всі найсучасніші тренди: починаючи від дорогих брендових образів і завершуючи технічними новинками в зйомках та монтажі, комп'ютерній графіці й аранжуванні. Під час знімального процесу застосовували нові світові технології віртуальної реальності.

У кліпі створений новий український логотип "UV" – ("Українські вареники"), яким брендували костюми, декорації і реквізит.

"Ми хотіли звернути увагу на те, що нам, українцям, є чим пишатися. Важливо стежити за світовими трендами, а ще краще створювати свої і берегти свої історію, культуру, традиції. Потрібно лише докласти максимум зусиль, щоб працювала "м’яка" культурна дипломатія, і про нас знав весь світ!" – сказав Михайло Поплавський.

Уже найближчим часом Михайло Поплавський, який оспівував раніше "Сало", представить новий гастрономічний хіт "Український борщ".