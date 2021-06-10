Михайло Поплавський з Аліною Гросу знялись у провокаційному кліпі "А ми з тобою любовники"

Співаючий ректор представив романтичний кліп на нову пісню "А ми з тобою любовники".

У новому відео Поплавський з’явився в образі героя-коханця, який з двома чарівними красунями – витонченою блондинкою і жагучою брюнеткою перебувають у футуристичному світі. І там зароджується прекрасне почуття. Пристрасть, кохання, трепетні відносини між героями символізує яскрава і ніжна квітка.

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"Любов, наповнює добром наші душі. Це велика сила, яка дана не кожному. Якщо говорити відверто, то головний герой – це і є Михайло Поплавський – справжній, щирий, відкритий. Він дуже близький мені. Адже любов керує світом, а любовники від слова "любити". Любов робить нас духовно багатими, спонукає творити і робити світ кращим. Кохайтеся, адже ми того варті!" – наголосив Михайло Поплавський.

Режисером кліпу стала епатажна Олена Вінярська, що зняла раніше для Поплавського "Сало" і "Українські вареники".

До речі, кліп "Сало" набрав більше 5 млн. переглядів за місяць, а "Українські вареники" за два тижні – понад 4 млн. на YouTube. Нове відео "А ми з тобою любовники" наповнене пристрастю, еротикою, які передаються лише поглядом і романтикою.

"Ідея кліпу народилася буквально за 15 хвилин. На зйомках попереднього відео Михайло Михайлович сказав мені: "А завтра ми з тобою любовники" і поглянув з азартом. Мені відразу прийшли на думку слова великої української поетеси Ліни Костенко "Очима він сказав мені люблю". І я вже розуміла, яким буде кліп, а його головним символом – квітка. У кліпі немає любовних сцен і з'ясування відносин. Все побудовано на символах і алегорії", – поділилась Олена.

Над кліпом працювала команда хореографів, перукарів, візажистів, реквізиторів Університету культури. Фатальних красунь зіграли Аліна Гросу і Анастасія Захандревич, для яких це був перший досвід зйомок у віртуальній реальності, з використанням світових технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

Михайло Поплавський, як енерджайзер, заряджає команду на все нові проєкти. Уже зараз творці втілюють його гастрономічну ідею – кліп "Український борщ".