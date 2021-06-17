Михайло Поплавський презентував свій найспокусливіший кліп

Співочий ректор представив нове відео на пісню "Блюз еротичних думок", написану Іриною Білик 20 років тому.

Народний артист України Михайло Поплавський зняв римейк на пісню "Блюз еротичних думок", написану Іриною Білик на початку 2000-х років.

У 2001 році кліп, створений режисером Володимиром Якименком та оператором Олексієм Степановим, називали "сексуальною революцією".

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Через два десятиліття Поплавський вирішив дати нове життя пісні, додавши еротичної естетики і спецефектів. У композиції змінили аранжування, додали жіночий бек-вокал і зняли ще більш провокаційне відео з використанням сучасних технологій: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

Творцями нової відеороботи стали зіркові випускники Університету культури, відома кліпмейкерка – Катя Царик, а оператором-постановником – Юрій Король.

Царик вдалося створити атмосферу витонченого бродвейського мюзиклу, у якому головний герой постав в оточенні граціозних красунь в рубінових сукнях. Кліп прикрашає вишукана пристрасна хореографія і креативний віджеінг.

"У цьому кліпі ми вирішили показати красиву еротику, стильну і витончену. Без вульгарності і непристойності, з красивими україночками, якими я захоплююся. Коли вперше побачив кліп, відчув себе років на 20 молодшим. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і заряджаю цією енергією молодь",– наголосив Поплавський.

Відразу після прем'єри співочий ректор почав роботу над новим кліпом на пісню "Український борщ". У найближчих планах - створити ще кілька римейків на хіти, популярні серед молоді.