Поплавський з ірокезом зачитав реп у кліпі "Український борщ"

Михайло Поплавський представив епатажне відео на хіт "Український борщ", написаний понад десять років тому Наталією Багмут.

У новому відео співаючий ректор постав у стильних образах з елементами хіп-хопу і фристайлу.

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Презентація кліпу відбулась в Університеті культури. Як підкреслив Поплавський, нова робота - це ще один внесок у популяризацію України, її традицій і культури у світі.

"У нас багата гастрономічна спадщина, і нам потрібно вміти її зберігати, пропагувати і захищати. Український борщ - це національна страва, рецепт якої передається з покоління в покоління, це наша гордість. Я і надалі буду популяризувати і лобіювати все українське!"

Співаючий ректор зауважив, що до попередніх його кліпів "Сало" та "Українські вареники", які набрали понад 6 і 9 мільйонів переглядів в YouTube, є великий інтерес за кордоном, особливо в Румунії, Казахстані, США, Канаді. А "Український борщ" - матиме 15-20 мільйонів.

Режисером кліпу стала Олена Вінярська. Під час роботи використовувалися сучасні технології: віртуальна доповнена реальність з 3D-графікою та інші. За словами Вінярської, вона надихнулася творами знаменитого світового художника Енді Уорхола, відтворивши елементи стилізації в ролику "Український борщ".

Заради нового відео Поплавський зважився на сміливий експеримент - зробив рожевий ірокез і зачитав реп англійською.

"А я готовий експериментувати, щоб привернути увагу молодої аудиторії - від 5 до 25 років. Вони дивляться Тік-Ток, Instagram, YouTube, роблять відеонарізки з моїх кліпів. Я хочу, щоб національна ідея зайшла в їхні голови 25-м кадром", - акцентував співаючий ректор. – Щоб молоді люди, підлітки, знали, що українське це круто. Сьогодні це боротьба за майбутнє України!"

На презентацію кліпу завітали зіркові гості: Павло Зібров, Катерина Бужинська, Ірина Федишин , СолоХа, Андрій Князь та інші.

Усі вони високо оцінили яскраву і драйвову роботу команди Михайла Поплавського.

Свій меседж він має намір просувати і в нових проєктах.