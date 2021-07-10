MONACO "THREE BEARS" на Atlas Weekend!
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10 липня 2021, 11:00
На наймасштабнішому музичному фестивалі країни Atlas Weekend, який прямо зараз проходить у Києві, гості можуть скуштувати лімітовану серію морозива від MONACO "THREE BEARS".
Бренд також підготував чимало активностей на території фестивалю. У перші дні гості вже відвідували різноманітні фотозони, популярну відеозону SPRINNER 360, мінібари з морозивом та кафе із зоною для відпочинку.
Дивіться, як це було, та гайда на Atlas! До 11 липня ви ще встигнете насолодитися приємними емоціями разом з MONACO "THREE BEARS"!
Фото: Прес-служба компанії "Три Ведмеді"
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