Михайло Поплавський вперше показав онука в новому кліпі "Сину мій"

Імідж-інформація
Середа, 28 липня 2021, 21:30

Шестирічний Єгор став головним героєм зворушливого відео.

У ньому він втілив свого батька в дитинстві. Чуттєвий кліп Михайло Поплавський присвятив своєму синові Олександру та усім синам України. Пісню "Сину мій" написали композитор Ніколо Петраш і поетеса Людмила Пономаренко.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Діти –  це гордість, надія батьків і продовження роду. І ми живемо вірою в їх щасливе майбутнє. Кожен з нас бачить в дітях себе. Кліп "Сину мій" особливий для мене. Адже в ньому дебютував як актор, мій онук – Єгор Олександрович Поплавський. Цей кліп я присвячую всім Синам України ",  – сказав Михайло Поплавський, презентуючи відео.

Як зазначила режисерка кліпу  Олена Вінярська, в ньому відображені очима дитини життєві цінності.  –  "Зворушлива любов батька до сина -  це унікальні відносини. Любов, захист, віра – найбільший дар батька. Ось про це наша історія" .  На створення кліпу, знятого з використанням сучасних технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки, її надихнули книжки "Маленький принц"  і "Аліса в країні чудес".

Спеціально для головних героїв кліпу і бек-вокалу були пошиті трендові костюми з тканини Gucci в стилі 70-х років.

Поплавський впевнений, що тема батьківської любові до дітей торкнеться сердець глядачів. Незабаром він обіцяє представити нову відеороботу "Батько".

 
 

 

В цілому, за кілька  місяців співаючий ректор відзняв 14 відеоробіт. Його останні гастрономічні кліпи "Український борщ", "Сало" і "Українські вареники" набрали в YouTube більше 13 млн. переглядів.

 

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