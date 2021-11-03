Хливнюк, Сеітаблаєв та Павленко взяли участь у перформансі про кримських політв'язнів
2-го листопада в Українському домі в Києві відбувся перформанс-документ "Крим, 5-та ранку" за п’єсою Наталії Ворожбит та Анастасії Косодій.
Вистава, режисером якої є Дмитро Костюминський, побудована як документальні читання на основі інтерв’ю з 11-ма ув’язненими громадянськими журналістами та їхніми родинами в Криму.
У перформансі взяли участь Андрій Хливнюк, Катерина Павленко (фронтвумен Go_A), Оксана Покальчук (Amnesty International Ukraine), Мирослава Гонгадзе (Голос Америки), Севгіль Мусаєва, Ахтем Сеітаблаєв, Вадим Карп'як (журналіст, ведучий "Свобода слова на ICTV"), Катерина Молчанова (акторка), Ірина Іванчик (благодійний фонд "Повір у себе") і Катерина Калитко (поетеса).
Також у виставі звучав голос співачки Джамали.
Фото Артема Жавроцького для ТаблоID