Хливнюк, Сеітаблаєв та Павленко взяли участь у перформансі про кримських політв'язнів

2-го листопада в Українському домі в Києві відбувся перформанс-документ "Крим, 5-та ранку" за п’єсою Наталії Ворожбит та Анастасії Косодій.

Вистава, режисером якої є Дмитро Костюминський, побудована як документальні читання на основі інтерв’ю з 11-ма ув’язненими громадянськими журналістами та їхніми родинами в Криму.

У перформансі взяли участь Андрій Хливнюк, Катерина Павленко (фронтвумен Go_A), Оксана Покальчук (Amnesty International Ukraine), Мирослава Гонгадзе (Голос Америки), Севгіль Мусаєва, Ахтем Сеітаблаєв, Вадим Карп'як (журналіст, ведучий "Свобода слова на ICTV"), Катерина Молчанова (акторка), Ірина Іванчик (благодійний фонд "Повір у себе") і Катерина Калитко (поетеса).

Також у виставі звучав голос співачки Джамали.

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Організатори проєкту – театральна компанія Dollmen за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Меджлісу кримськотатарського народу

Катерина Павленко, Мирослава Гонгадзе та Севгіль Мусаєва

Севгіль Мусаєва, Ахтем Сеітаблаєв

Катерина Калитко

Ірина Іванчик

Андрій Хливнюк

Проєкт "Крим, 5-та ранку"/"Crimea, 5 am" має на меті привернення уваги українського і світового суспільства до порушення прав людини на тимчасово окупованому Кримському півострові Ахтем Сеітаблаєв та Оксана Покальчук

Катерина Молчанова та Андрій Хливнюк

Катерина Калитко та Вадим Карп'як

Оксана Покальчук

Брак інформації про громадянських журналістів-політв’язнів не дає можливості по-справжньому співчувати і перейматися їх долею, діяти на користь їхніх інтересів та захисту

Ансамбль "Мусафір"

Фото Артема Жавроцького для ТаблоID