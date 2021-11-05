УПевнено та НатиВно: Українська Правда і Новое Время презентували спільний сейлз-хаус

Керівниця Клубу УП Олександра Гайворонська, головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков, політичний журналіст Роман Романюк, головна редакторка ТаблоID (УП) Тамара Кудрявченко, головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва, голова відділу спецпроєктів УП Аліна Полякова та керівник відділу подкастів УП Федір Попадюк
Віталій Сич і Юлія Макгафі, НВ
Севгіль Мусаєва
Віталій Сич
Світлана Костюк, голова сейлз-хаусу "New Media Partners"
Надія Колеснікова, PM MacPaw Space
Олексій Педосенко, Strategic Communications House of Europe
Надія Кузьмічова, CEO TUMO Kyiv
Ярина Бусол, PR-спеціаліст преміум-брендів Winner Group
Анна Коротич, Head of PR and Communications Socar
Аліна Полякова, Head of Native Advertising УП
Вікторія Ілінська, Head of PR Сінево
Юрій Колос, Христина Головко, Віталій Пустовойт, Дмитро Дєнков, Олександра Гайворонська, Андрій Боборикін, Федір Попадюк та Аліна Полякова