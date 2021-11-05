УПевнено та НатиВно: Українська Правда і Новое Время презентували спільний сейлз-хаус

4 листопада у світі медіа сталося те, що ще рік тому важко було уявити.

Видання "Українська правда" і "Новое Время" об'єднали свої рекламні відділи в єдиний сейлз-хаус під назвою "New Media Partners".

Його очолить Світлана Костюк, яка раніше була головою комерційного відділу НВ.

Відділи спецпроєктів продовжать функціонувати в межах своїх редакцій.



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У новому сучасному просторі MacPaw Space відбулася презентація сейлз-хаусу, на яку завітали журналісти, читачі та партнери УП і НВ.

Головні редактори УП та НВ Севгіль Мусаєва і Віталій Сич

Віталій Мухін (МХП), Марина Юрковська (МХП),Тетяна Ріміханова (НВ)



Віталій Пустовойт та Христина Головко (УП)

Тетяна Ріміханова (НВ), Сергій Борсу (СЕО UMG), Лєра Каіпецька (НВ)

олова відділу спецпроєктів УП Аліна Полякова та керівник відділу подкастів УП Федір Попадюк Керівниця Клубу УП Олександра Гайворонська, головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков, політичний журналіст Роман Романюк, головна редакторка ТаблоID (УП) Тамара Кудрявченко, головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва, г

Віталій Сич і Юлія Макгафі, НВ

Севгіль Мусаєва

Віталій Сич

Світлана Костюк, голова сейлз-хаусу "New Media Partners"

Надія Колеснікова, PM MacPaw Space

Олексій Педосенко, Strategic Communications House of Europe



Надія Кузьмічова, CEO TUMO Kyiv



Ярина Бусол, PR-спеціаліст преміум-брендів Winner Group

Анна Коротич, Head of PR and Communications Socar

Аліна Полякова, Head of Native Advertising УП



Вікторія Ілінська, Head of PR Сінево

Юрій Колос, Христина Головко, Віталій Пустовойт, Дмитро Дєнков, Олександра Гайворонська, Андрій Боборикін, Федір Попадюк та Аліна Полякова

Фото Дмитра Ларіна