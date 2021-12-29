Михайло Поплавський презентував життєстверджуючий кліп "Щастя є"

Співаючий ректор порадував шанувальників новим відеокліпом, в якому відобразив свої цінності та життєву філософію.

"Пісня "Щастя є" – це моя життєва філософія. Щастя – жити, любити, займатися улюбленою справою, вірити в себе, мріяти, творити, досягати поставленої мети, пам'ятати своє коріння і творити добро. Щастя – це любов до мами, любов до батька, любов до жінки, любов до дітей, любов до онуків, любов до України. Потрібно любити людей, любити життя, радіти життю!" – сказав Михайло Поплавський.

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Режисером нової відеороботи стала Олена Вінярська. За допомогою відсилань до біографії співаючого ректора, символів та червоно-білої стилістики, вона відобразила його бачення щастя. У зйомках кліпу використовувалися сучасні технології LED cube, VR-технології, Unreal Engine 4, tracking systems та 3D-графіка.

Першими новий ролик Поплавського оцінили його студенти, колеги та зіркові друзі – Павло Зібров, М'ята, Віталій Борисюк та Ольга Сумська.

"Це неймовірний, енергетичний, життєстверджуючий кліп. Я отримала естетичне задоволення від картинки, від того, наскільки віртуозно все зроблено, як молодо виглядає Михайло Поплавський. Це просто свято життя", – сказала Ольга Сумська.

"Стільки енергії, правдивості та драйву. Стильна та чуттєва робота, з глибоким змістом та неперевершеною картинкою. Ще додам, що Михайло Михайлович – супербарабанщик. Тут драйв йде з першої секунди і Поплавський співає як справжній рок-співак", – наголосив Павло Зібров.

Як зізнався сам Михайло Поплавський, секрет його щастя – в любові та оптимізмі. "Все залежить тільки від нас самих. Живіть, любіть, творіть і перемагайте! Насолоджуйтесь життям щодня! Вірте в себе, ставте цілі та досягайте нових висот. Сприймайте негаразди та поразки як досвід. Будьте оптимістами. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі " , - наголосив Поплавський.

Нагадаємо, кліпи Поплавського стрімко набирають перегляди у YouTube. Так, кліп "Український борщ" вже зібрав понад 14 мільйонів переглядів, а концертний кліп "Українські вареники" – переглянули понад 11,5 мільйона разів. Крім того, співаючий ректор популярний у ТiкТок, де має понад 640 тисяч підписників.