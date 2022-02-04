Осадча, Вольнова та Неплях засвітилися на відкритті ювілейного Ukrainian Fashion Week

3-го лютого стартував ювілейний 50-й сезон Ukrainian Fashion Week. Традиційно Мистецький арсенал зібрав під своїм дахом дизайнерів, моделей, журналістів та інших поціновувачів української моди.

Відкривали UFW, зокрема, покази Vorozhbyt&Zemskova, Yadviga Netyksha, Julia Kros та Viktoranisimov.

До об’єктива TabloID потрапили Катерина Осадча, Світлана Вольнова, Маша Манюк, Lilu, Людмила Барбір, а також найцікавіші моменти відкриття ювілейного сезону.

Телеведуча та світська левиця Світлана Вольнова і дизайнерка Марта Холод усі фото дмитро ларін

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Катерина Осадча без капелюшка нікуди

Ірина Чемпіон (праворуч)

UFW – прикрасний привід вигуляти екстравагантний наряд

Маша Манюк (ліворуч)

Дизайнер Серж Смолін

Ірина та В'ячеслав Дюденки

Володимир Нечипоренко

Lilu вигуляла на моду своє промовисте декольте

Ірина Данилевська

Слава Соломка (ліворуч)

Людмила Барбір і Володимир Рабчун

Хореограф Сергій Костецький у "гармидерній" фотозоні

Олексій Суханов і Олег Пінчук

Гості UFW, як завжди вражають яскравими образами

Усі фото Дмитро Ларін