"Сорочка порвалася, лице розбилося": Гаврилюк рве мережу своєю версією інциденту з блогером

Депутат Михайло Гаврилюк, якщо йому колись набридне займатися політикою, може зробити блискучу кар’єру стендап-коміка.

Відеоролик, де він палко викладає власну версію подій щодо інциденту з блогером Василем Крутчаком, котрий звинувачує його в побитті, вже став хітом мережі.

"Підклав свої рученята", "сорочка порвалася, лице розбилося" - Михайла розтягують на цитати.

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Якщо вірити Гаврилюку, він не бив Крутчака, а, навпаки, шляхетно й героїчно рятував, коли той упав на сходах.

Блогер Мирослав Олешко встиг створити й мем на цю тему.

Михайло Гаврилюк став мемом

Нагадаємо, сутичка між Гаврилюком і Крутчаком сталася в кулуарах Ради 18-го травня. Блогер намагався дізнатися в народного обранця, чому той відмовляється від інтерв’ю. Результатом "бесіди" стали порвана сорочка Василя та розбитий телефон.

Відео й фото з Facebook Мирослава Олешка