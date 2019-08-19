Налякана Слава Камінська показала, хто ломився до неї в хату. ВІДЕО

19 серпня 2019, 14:00

Виявляється, не лише у західних зірок є агресивні сталкери. Вітчизняні артисти теж потерпають від переслідувачів.

Як от співачка Слава Камінська з "НеАнгелів", до квартири якої днями ломився невідомий чоловік.

У своєму Instagram артистка виклала відео та попросила допомогти їй розпізнати переслідувача, який і раніше погрожував їй у соцмережах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья и все кто на меня подписан!! Просьба опознать вот этого человека (см. на видео). Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!!

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 18 Авг 2019 в 2:30 PDT


У коментарях багато хто обурюється через те, що цей чоловік зміг пройти до дверей Слави повз охорону та консьєржку. Припускають, що він живе у тому ж житловому комплексі, що і співачка.

 
Нагадаємо, у липні Слава Камінська офіційно розлучилася з чоловіком Едгаром Камінським

До слова, у березні на свого сталкера жалілася і співачка Злата Огнєвіч.

Фото і відео з Instagram


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів