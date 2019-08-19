Налякана Слава Камінська показала, хто ломився до неї в хату. ВІДЕО

Виявляється, не лише у західних зірок є агресивні сталкери. Вітчизняні артисти теж потерпають від переслідувачів.

Як от співачка Слава Камінська з "НеАнгелів", до квартири якої днями ломився невідомий чоловік.

У своєму Instagram артистка виклала відео та попросила допомогти їй розпізнати переслідувача, який і раніше погрожував їй у соцмережах.

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У коментарях багато хто обурюється через те, що цей чоловік зміг пройти до дверей Слави повз охорону та консьєржку. Припускають, що він живе у тому ж житловому комплексі, що і співачка.

Нагадаємо, у липні Слава Камінська офіційно розлучилася з чоловіком Едгаром Камінським

До слова, у березні на свого сталкера жалілася і співачка Злата Огнєвіч.

Фото і відео з Instagram