Налякана Слава Камінська показала, хто ломився до неї в хату. ВІДЕО
Виявляється, не лише у західних зірок є агресивні сталкери. Вітчизняні артисти теж потерпають від переслідувачів.
Як от співачка Слава Камінська з "НеАнгелів", до квартири якої днями ломився невідомий чоловік.
У своєму Instagram артистка виклала відео та попросила допомогти їй розпізнати переслідувача, який і раніше погрожував їй у соцмережах.
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Дорогие друзья и все кто на меня подписан!! Просьба опознать вот этого человека (см. на видео). Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!!
У коментарях багато хто обурюється через те, що цей чоловік зміг пройти до дверей Слави повз охорону та консьєржку. Припускають, що він живе у тому ж житловому комплексі, що і співачка.
До слова, у березні на свого сталкера жалілася і співачка Злата Огнєвіч.
Фото і відео з Instagram