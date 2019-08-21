"Це злочин": Камалію в мережі засудили через купання з дельфінами

Співачка Камалія виклала фото їхнього з дочками купання з дельфінами, чим обурила багатьох своїх підписників в Instagram.

Певно, артистка не знала, що захисники тварин різко засуджують дельфінарії та називають це знущанням з дельфінів.

Попри дуже милі фото Камалії з дівчатками та їхні радісні емоції, деякі коментатори назвали ці розваги злочином.

Камалія так раділа купанню, що, вочевидь, і не підозрювала, яку реакцію викличе у деяких фолловерів

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"Наша взаємодія з дельфіном Джонасом в Мармарисі. Це було дійсно весело. Ми обов'язково повторимо це знову", - написала співачка.

"Камалія, ви дуже розумна жінка і, звичайно, зрозумієте, що рекламувати дельфінаріі - злочин", - пишуть підписники зірки.

Дівчатка були у захваті від ссавців

І зовсім їх не боялися

Нагадаємо, також купанням з дельфінами раніше хвалилися Регіна Тодоренко, Настя Каменських та Джамала.

Фото з Instagram