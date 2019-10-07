Ексчоловік зраджував Лоліту з косметологом із Білорусі – ЗМІ
Схоже, у розриві шлюбу співачки Лоліти Мілявської з її 5-м чоловіком Дмитром Івановим, молодшим за неї на 9 років, все-таки винна інша жінка.
Як пише "Супер", Іванов має тривалі стосунки з Ольгою Кулієвою з Білорусі, які приховував від дружини.
Хоча сама Мілявська запевняла, що розлучилася просто тому, що почуття зникли, та запевняла, що Дмитро не пішов від неї через коханку.
Однак у розпорядження російських ЗМІ потрапили фото з весілля друзів 44-річного Іванова, на яких він сидить поруч та вітає молодят разом із брюнеткою, явно молодшою за Лоліту.
Як кажуть знайомі пари, стосунки Дмитра з Ольгою зав'язалися ще під час шлюбу з Лолітою.
Обраниця Іванова – професійний косметолог і має власну клініку у Москві. Також у неї є 14-річна дочка.
Нагадаємо, 4-го липня Лоліта оголосила, що розлучається зі своїм 5-м чоловіком, з яким була одружена 9 років.
Фото "Супер.ру"