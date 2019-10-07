Ексчоловік зраджував Лоліту з косметологом із Білорусі – ЗМІ

Схоже, у розриві шлюбу співачки Лоліти Мілявської з її 5-м чоловіком Дмитром Івановим, молодшим за неї на 9 років, все-таки винна інша жінка.

Як пише "Супер", Іванов має тривалі стосунки з Ольгою Кулієвою з Білорусі, які приховував від дружини.

Хоча сама Мілявська запевняла, що розлучилася просто тому, що почуття зникли, та запевняла, що Дмитро не пішов від неї через коханку.

Лоліта приховує правду чи сама її не знала?

Реклама:

Однак у розпорядження російських ЗМІ потрапили фото з весілля друзів 44-річного Іванова, на яких він сидить поруч та вітає молодят разом із брюнеткою, явно молодшою за Лоліту.

Коли саме зроблені фото - не уточнюють

Як кажуть знайомі пари, стосунки Дмитра з Ольгою зав'язалися ще під час шлюбу з Лолітою.

Коли почався роман Ольги і Дмитра - теж невідомо

Обраниця Іванова – професійний косметолог і має власну клініку у Москві. Також у неї є 14-річна дочка.

Кажуть, тепер Іванов живе за рахунок нової пасії

Нагадаємо, 4-го липня Лоліта оголосила, що розлучається зі своїм 5-м чоловіком, з яким була одружена 9 років.

Фото "Супер.ру"