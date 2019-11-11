Видавець Поліна Неня заявила, що ексчоловік забрав у неї 3-річну дочку
Власниця одного зі світських онлайн-видань Поліна Неня приголомшила заявою про те, що її колишній чоловік Юрій Чернецький забрав їхню трирічну доньку Теону і не віддає з 6-го листопада.
Як повідомила Поліна у Facebook, вже протягом року та 9 місяців вона бореться у суді за права трьох своїх дітей від екса. Але тепер ситуація зайшла настільки далеко, що настав час просити допомоги та виносити все це в публічний простір.
В Instagram Неня виклала відео того, як вона приїздила до будинку Чернецького з поліцією (останній слайд у пості).
View this post on Instagram
Тим часом батько дівчинки у своєму Instagram запостив кілька сторі з нею та сказав: "Мамо, не нервуй, просто нам кайфово разом".
А два дні тому Юрій виклав відео, на якому іде за руку з Теоною у торгівельному центрі. "І цілий світ почекає", - підписав він.
View this post on Instagram
Також екс Нені показав фото свого старшого сина від попередніх стосунків з маленькою Теоною.
View this post on Instagram
Між іншим, Чернецький тепер живе з тату-майстринею Ілоною. Пара, вочевидь, взяла шлюб, бо у жіночки прізвище Чернецька. Окрім купи сексі-фото на межі з забороненим у соцмережах контентом, Ілона має дочку і сина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Судячи за все, Ілона в особистій переписці з Поліною почала її ображати та захищати свого чоловіка. Неня виклала у мережі відповідь своїй наступниці.
До слова, багато світських персон підтримали Поліну Неню. Зокрема, її постом поділилися Маша Єфросиніна, Фаїна Тедеєва, Анастасія Слічна, Бічолла Тетрадзе та багато інших.
Тут варто також нагадати, що у березні Чернецький без дозволу Нені повів їхнього 7-річного сина до тату-салона своєї нової пасії та зробив йому татуювання. Поліна тоді була обурена вчинком колишнього і писала про нього у соцмережі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В рамках сложившейся ситуации, я вынуждена заявить о том, что я была и остаюсь в своей твёрдой позиции - я категорически против нанесения татуировки моему несовершеннолетнему сыну Теодору, который учится в первом классе. Я считаю это преступлением против 7-летнего ребёнка. Я осуждаю действия отца моего сына, и я осуждаю действия мастера - девушки отца моих троих детей. Зная мою позицию, не поставив меня в известность, и видимо абсолютно не думая о последствиях они совершили это злодеяние. Я мама, меня никто не лишал моих родительских прав, я обязана защищать интересы своих детей и их права, и я буду. И я больше не могу молчать, и вынуждена использовать инструмент публичности дабы сейчас и в последствии защитить себя и своих детей. Мое молчаливое терпение и другие мирные пути решения сложившейся ситуации потерпели фиаско. Безнаказанность лишь пораждает новые преступления. Пусть этот беспредел, станет публичным прецедентом, чтобы все татуировщики нашей страны несли наказание за выполнение «любых капризов», а также родители, которые поощряют неосознанные прихоти своих несовершеннолетних детей. ⛔️ ❗️ @y6669 ❗️@ladyvamp13 @brooklyn_tattoo_studio Вышеописанная проблема, гораздо шире - как воспитывать детей после развода, если единственной целью одного из родителей является желание наказать другого, даже ценой психологического состояния, а значит и будущего, собственных детей.
Фото і відео з соцмереж