Видавець Поліна Неня заявила, що ексчоловік забрав у неї 3-річну дочку

11 листопада 2019, 11:05

Власниця одного зі світських онлайн-видань Поліна Неня приголомшила заявою про те, що її колишній чоловік Юрій Чернецький забрав їхню трирічну доньку Теону і не віддає з 6-го листопада.

Як повідомила Поліна у Facebook, вже протягом року та 9 місяців вона бореться у суді за права трьох своїх дітей. Але тепер ситуація зайшла настільки далеко, що настав час просити допомоги та виносити все це в публічний простір.

 
Поліна Неня попросила допомоги у загала, бо не може забрати свою дочку у свого колишнього
 
 
 

В Instagram Неня виклала відео того, як вона приїздила до будинку Чернецького з поліцією (останній слайд у пості). 

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A post shared by Polina Nenia (@polinanenia) on Nov 10, 2019 at 1:52am PST

Тим часом батько дівчинки у своєму Instagram запостив кілька сторі з нею та сказав: "Мамо, не нервуй, просто нам кайфово разом".

 
Чернецький записав кілька відео з донею та запевнив, що у них все гаразд

А два дні тому Юрій виклав відео, на якому іде за руку з Теоною у торгівельному центрі. "І цілий світ почекає", - підписав він.

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and the whole world will wait

A post shared by Доктор Душ🔮 (@y6669) on Nov 8, 2019 at 8:27am PST

Також екс Нені показав фото свого старшого сина від попередніх стосунків з маленькою Теоною.

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мои безумно красивые сказочные дети

A post shared by Доктор Душ🔮 (@y6669) on Nov 9, 2019 at 9:45am PST

Між іншим, Чернецький тепер живе з тату-майстринею Ілоною. Пара, вочевидь, взяла шлюб, бо у жіночки прізвище Чернецька. Окрім купи сексі-фото на межі з забороненим у соцмережах контентом, Ілона має дочку і сина.

 
Влітку Чернецькі відпочивали на Мальдівах
 
Такі ось фото постить Ілона у своєму Instagram
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Love in the air 🥰♥️

Публикация от Lady Vamp official page 💋 (@ladyvamp13) 28 Окт 2019 в 8:58 PDT

 
Ілона має власний тату-салон, двох дітей та любить позувати оголеною
 
А ще Ілона діджейка під іменем Lady Vamp

Судячи за все, Ілона в особистій переписці з Поліною почала її ображати та захищати свого чоловіка. Неня виклала у мережі відповідь своїй наступниці.

До слова, багато світських персон підтримали Поліну Неню. Зокрема, її постом поділилися Маша Єфросиніна, Фаїна Тедеєва, Анастасія Слічна, Бічолла Тетрадзе та багато інших.

 
У шлюбі з Чернецьким Неня народила трьох дітей

Тут варто також нагадати, що у березні Чернецький без дозволу Нені повів їхнього 7-річного сина до тату-салона своєї нової пасії та зробив йому татуювання. Поліна тоді була обурена вчинком колишнього і писала про нього у соцмережі.

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В рамках сложившейся ситуации, я вынуждена заявить о том, что я была и остаюсь в своей твёрдой позиции - я категорически против нанесения татуировки моему несовершеннолетнему сыну Теодору, который учится в первом классе. Я считаю это преступлением против 7-летнего ребёнка. Я осуждаю действия отца моего сына, и я осуждаю действия мастера - девушки отца моих троих детей. Зная мою позицию, не поставив меня в известность, и видимо абсолютно не думая о последствиях они совершили это злодеяние. Я мама, меня никто не лишал моих родительских прав, я обязана защищать интересы своих детей и их права, и я буду. И я больше не могу молчать, и вынуждена использовать инструмент публичности дабы сейчас и в последствии защитить себя и своих детей. Мое молчаливое терпение и другие мирные пути решения сложившейся ситуации потерпели фиаско. Безнаказанность лишь пораждает новые преступления. Пусть этот беспредел, станет публичным прецедентом, чтобы все татуировщики нашей страны несли наказание за выполнение «любых капризов», а также родители, которые поощряют неосознанные прихоти своих несовершеннолетних детей. ⛔️ ❗️ @y6669 ❗️@ladyvamp13 @brooklyn_tattoo_studio Вышеописанная проблема, гораздо шире - как воспитывать детей после развода, если единственной целью одного из родителей является желание наказать другого, даже ценой психологического состояния, а значит и будущего, собственных детей.

Публикация от Polina Nenia (@polinanenia) 30 Мар 2019 в 3:36 PDT

Фото і відео з соцмереж

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