Видавець Поліна Неня заявила, що ексчоловік забрав у неї 3-річну дочку

Власниця одного зі світських онлайн-видань Поліна Неня приголомшила заявою про те, що її колишній чоловік Юрій Чернецький забрав їхню трирічну доньку Теону і не віддає з 6-го листопада.

Як повідомила Поліна у Facebook, вже протягом року та 9 місяців вона бореться у суді за права трьох своїх дітей від екса. Але тепер ситуація зайшла настільки далеко, що настав час просити допомоги та виносити все це в публічний простір.

Поліна Неня попросила допомоги у загала, бо не може забрати свою дочку у свого колишнього

В Instagram Неня виклала відео того, як вона приїздила до будинку Чернецького з поліцією (останній слайд у пості).

View this post on Instagram A post shared by Polina Nenia (@polinanenia) on Nov 10, 2019 at 1:52am PST

Тим часом батько дівчинки у своєму Instagram запостив кілька сторі з нею та сказав: "Мамо, не нервуй, просто нам кайфово разом".

Чернецький записав кілька відео з донею та запевнив, що у них все гаразд

А два дні тому Юрій виклав відео, на якому іде за руку з Теоною у торгівельному центрі. "І цілий світ почекає", - підписав він.

View this post on Instagram and the whole world will wait A post shared by Доктор Душ🔮 (@y6669) on Nov 8, 2019 at 8:27am PST

Також екс Нені показав фото свого старшого сина від попередніх стосунків з маленькою Теоною.

View this post on Instagram мои безумно красивые сказочные дети A post shared by Доктор Душ🔮 (@y6669) on Nov 9, 2019 at 9:45am PST

Між іншим, Чернецький тепер живе з тату-майстринею Ілоною. Пара, вочевидь, взяла шлюб, бо у жіночки прізвище Чернецька. Окрім купи сексі-фото на межі з забороненим у соцмережах контентом, Ілона має дочку і сина.

Влітку Чернецькі відпочивали на Мальдівах

Такі ось фото постить Ілона у своєму Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love in the air 🥰♥️ Публикация от Lady Vamp official page 💋 (@ladyvamp13) 28 Окт 2019 в 8:58 PDT

Ілона має власний тату-салон, двох дітей та любить позувати оголеною

А ще Ілона діджейка під іменем Lady Vamp

Судячи за все, Ілона в особистій переписці з Поліною почала її ображати та захищати свого чоловіка. Неня виклала у мережі відповідь своїй наступниці.

До слова, багато світських персон підтримали Поліну Неню. Зокрема, її постом поділилися Маша Єфросиніна, Фаїна Тедеєва, Анастасія Слічна, Бічолла Тетрадзе та багато інших.

У шлюбі з Чернецьким Неня народила трьох дітей

Тут варто також нагадати, що у березні Чернецький без дозволу Нені повів їхнього 7-річного сина до тату-салона своєї нової пасії та зробив йому татуювання. Поліна тоді була обурена вчинком колишнього і писала про нього у соцмережі.

Фото і відео з соцмереж