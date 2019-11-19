"Потрапила на посаду через ліжко": як "слуги народу" заступниці міністра кістки мили

Вівторок, 19 листопада 2019, 18:13

У мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Як повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Антон Поляков, мова йде про Олександру Клітіну, яку призначили ще 18-го вересня.

 

ПОСЛУХАЙТЕ ЗАПИС:

Розшифровку розмови оприлюднив у Телеграмі Тёмный рыцарь. 

 
Сексизм? Ні, не чули
 
 
На фото - учасники розмови. Судячи з їхнього лексикону на кшталт "охєрєнна", про кваліфікацію та досвід роботи Клітіної вони навіть не подумали 

Олександрі Клітіній за кілька днів виповниться 37 років. Вона має сина і чоловіка, які зазначені в її декларації. 

 
Чоловіка Клітіної звуть Денис Ситник. Він юрист і має ТОВ "Ситник і партнери"  
 
"Мій чемпіон", - підписала Олександра це фото

Жінка працювала радником міністра з 2015 до 2016 року, а з 2018 була директором групи з підримки реформ при міністрі Володимирі Омеляні. 

 
Олександру постійно оточують чоловіки 

Як казав в інтерв'ю "Економічній правді" Криклій ще у вересні, Клітіна відповідає за європейську інтеграцію та за міжнародні відносини. Власне, цим вона й займалася, ще коли створювала і очолювала офіс реформ при Міністерстві інфраструктури. 

 
 
Фото в купальнику у соцмережах заступниці зовсім небагато 
 

У своєму Facebook Олександра щотижня звітує про свою роботу. Нині вона перебуває у Роттердамі. 

 
Клітіна показалася на тлі Роттердама 

А ще Клітіну турбує гендерна рівність. 

Фото з соцмереж

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів