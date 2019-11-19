"Потрапила на посаду через ліжко": як "слуги народу" заступниці міністра кістки мили
У мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".
Як повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Антон Поляков, мова йде про Олександру Клітіну, яку призначили ще 18-го вересня.
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Розшифровку розмови оприлюднив у Телеграмі Тёмный рыцарь.
Олександрі Клітіній за кілька днів виповниться 37 років. Вона має сина і чоловіка, які зазначені в її декларації.
Жінка працювала радником міністра з 2015 до 2016 року, а з 2018 була директором групи з підримки реформ при міністрі Володимирі Омеляні.
Як казав в інтерв'ю "Економічній правді" Криклій ще у вересні, Клітіна відповідає за європейську інтеграцію та за міжнародні відносини. Власне, цим вона й займалася, ще коли створювала і очолювала офіс реформ при Міністерстві інфраструктури.
У своєму Facebook Олександра щотижня звітує про свою роботу. Нині вона перебуває у Роттердамі.
А ще Клітіну турбує гендерна рівність.
Фото з соцмереж