"Потрапила на посаду через ліжко": як "слуги народу" заступниці міністра кістки мили

У мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Як повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Антон Поляков, мова йде про Олександру Клітіну, яку призначили ще 18-го вересня.

ПОСЛУХАЙТЕ ЗАПИС:

Реклама:

Розшифровку розмови оприлюднив у Телеграмі Тёмный рыцарь.

Сексизм? Ні, не чули

Все це більше схоже на провокацію, ніж на правду

На фото - учасники розмови. Судячи з їхнього лексикону на кшталт "охєрєнна", про кваліфікацію та досвід роботи Клітіної вони навіть не подумали

Олександрі Клітіній за кілька днів виповниться 37 років. Вона має сина і чоловіка, які зазначені в її декларації.

Чоловіка Клітіної звуть Денис Ситник. Він юрист і має ТОВ "Ситник і партнери"

"Мій чемпіон", - підписала Олександра це фото

Жінка працювала радником міністра з 2015 до 2016 року, а з 2018 була директором групи з підримки реформ при міністрі Володимирі Омеляні.

Олександру постійно оточують чоловіки

Як казав в інтерв'ю "Економічній правді" Криклій ще у вересні, Клітіна відповідає за європейську інтеграцію та за міжнародні відносини. Власне, цим вона й займалася, ще коли створювала і очолювала офіс реформ при Міністерстві інфраструктури.

Фото в купальнику у соцмережах заступниці зовсім небагато

У своєму Facebook Олександра щотижня звітує про свою роботу. Нині вона перебуває у Роттердамі.

Клітіна показалася на тлі Роттердама

А ще Клітіну турбує гендерна рівність.

Фото з соцмереж