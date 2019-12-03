Бардаш в інтерв’ю Дудю заявив про "цькування" російськомовних в Україні

Продюсер колись дуже успішного, але вже неіснуючого гурту "Грибы" Юрій Бардаш майже не дає інтерв’ю. Утім, для російського блогера Юрія Дудя зробив виняток.

І відповіді Бардаша на деякі запитання уже підірвали мережу. Зокрема, його розповідь про те, як в Україні утискають російськомовне населення.

Усе почалося з того, що Дудь запитав Бардаша, коли він востаннє був у рідному Алчевську. Продюсер відповів, що дуже давно, ще до війни. Бо його батьки поїхали звідти ще 8 років тому і нині живуть у селі Сумської області.

Тоді ведучий поцікавився у Бардаша, що в Алчевську, який нині входить до так званої "ЛНР", відбувається.

"(Після тривалої паузи) Я не знаю, я сподіваюся, що там тихо. Я знаю, що туди прилітало по окраїнах, але самого Алчевська наче не торкнулося. Начебто спокійно. У мене душа болить за мій регіон, за людей, які потрапили у цей заміс", - заявив Бардаш.

На запитання, як він ставиться до так званої "ЛНР", Юра сказав:

"Я не ставлюся до "ЛНР", я ставлюся до людей, з якими я виріс. Мене люди цікавлять, які там. До них я ставлюся чудово і завжди буду так ставитися. Мені їх устої знайомі та зрозумілі".

"Я тобі скажу, що я спостерігаю в Україні останні 5 років. Я спостерігаю свавілля у цій країні. Максимальне свавілля. Це, насправді, така важка тема. Я дуже часто чую такий вираз "типове донбаське бидло". Це люди, які працюють, вони завжди працювали. Їхнє життя – робота, завод. Так, вони суворі, вони люті, не такі культурні як у столиці, вони не знають таких слів як LOL і подібної ху*ти", - почав розмірковувати Бардаш.

Бардаш угледів в Україні "максимальне свавілля"

"…І зараз така ситуація, що заборонили усі російські школи. А в Україні 50 чи 45, чи 60 відсотків російськомовних людей, які виросли, народилися, увібрали російську мову, і це їхня рідна мова. І відчувається жорсткий тиск на цих людей. І ти одразу сепаратист, одразу ватник. Я глибоко у цю хуїту не влізаю. Вони сидять там у фейсбуці і сиплять все це. Відбувається цькування людей", - заявив Бардаш.

"Правда, зараз, дякувати богу, почався якийсь рух у бік миру, війська розвели, але все це відбувається з таким скрипом. Я кажу про всіх, хто утискає російськомовне населення в Україні. Це дуже боляче, погано та огидно. Це є, у нас в країні це відбувається", - наголосив він.

Схоже, навіть Дудь здивувався відповідям Бардаша

"Мій дід воював, і я ріс з усвідомленням великої перемоги, я і мій народ – переможець, я так вважаю. А в нас зараз усі пам’ятники зносять, а вулиці називають прізвищами людей, які, коли німці в Україну приходили, ці люди допомагали їм. Зараз у нас трішки інші герої в країні, нам все це нав’язують", - додав вишеньку на торті Бардаш.

Так Бардаш відповів на запитання Дудя, чи уявляє він, що з ним буде в Україні після всіх цих слів

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