Елітна нерухомість, літак і яхта: як путінський банкір Костін тринькає державні гроші на медійну коханку

Лідер російської опозиції Олексій Навальний оприлюднив розслідування, в якому розказав, як голова російського держбанку Андрій Костін витрачає державні гроші на свою коханку – телеведучу Наіль Аскер-Заде, стосунки з якою намагається приховати всіма засобами.

За даними Навального, якщо поглянути на статистику блокувань Роскомнадзора, то найбільш заборонена тема - це якраз роман 63-річного Костіна і 31-річної Аскер-Заде.

Основна хвиля блокувань була в 2018 році. Незважаючи на велику кількість спільних фото навіть зі спільною дитиною, парочка щосили конспірується та все заперечує.

У Вікіпедії написано, що Костін одружений, а його син від дружини загинув у 2011 році. Про дочку від коханки офіційних даних немає

Усі спільні фото Костіна та Аскер-Заде видаляють з Рунета

В Instagram Наіля лише не приховує, що якийсь "принц" таки у неї є. Однак для російських ЗМІ не секрет, що цей її "принц", більш відомий як Андрій Костін 18 років очолює держбанк ВТБ і обдаровує її незліченними багатствами. І платить за це з державної скарбниці державного банку.

Якщо вірити даним Навального, таємничий принц телеведучої витрачає на неї мільйони державних коштів

Зокрема, мова йде про дві квартири 229 м2 та 155м2, загальна вартість яких 340 мільйонів рублів (понад 5 мільйонів доларів). Також у Наілі є будинок майже 1000м2 і більше ніж пів гектара землі, вартістю 250 мільйонів рублів мінімум (майже 4 мільойни доларів).

Тут варто зауважити, що Наіля Аскер-Заде не може собі сама все це купити, бо працює працює ведучою на держканалі Росія 1. До того ж її шоу виходить у найменш рейтинговий час – вночі в неділю.

За словами Навального, телешоу Наілі відверто погане. Бо гості у неї дуже відомі і цікаві, але переглядів на YouTube дуже мало, бо її інтерв'ю - це лише "облизування" гостей

Інтерв'ю Наілі зі Шнуровим на YouTube "Россия 1" подивилося лише 234 тисячі. Для порівняння - у Дудя його подивилося 12 мільйонів

Тим більше, вона точно не може дозволити собі літак за 60 мільойнів доларів і яхту за 62 мільйони. Але, за даними Навального, все це у Наілі теж є.

"Зараз борт називається T7-KLT, а до цього M-TSLT. Це сталося через те, що літак змінив місце реєстрації та і власника. Зараз це Сан-Марино і невідомий офшор в одній з найбільш закритих юрисдикцій - в Белізі. Тобто у березні 2017 ВТБ купує літак і реєструє його на свою лізингову дочку. Через 9 місяців цей літак продають невідомому офшору, який ніяк не стосується ВТБ. А літати на ньому починає коханка глави ВТБ Костіна", - пише Навальний.

До речі, в іншому розслідуванні Навальний зайвив, що дружина прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва Світлана користується літаком Bombardier Global Express 5000 вартістю 50 мільйонів доларів. Лайнер з бортовим номером M-SKSM був переданий в користування дружині Медведєва за тією ж схемою, що і літак Наілі Аскер-заде. Спочатку він належав дочірній структурі ВТБ Лізингу, а потім проданий офшору з Белізу.

Що ж до яхти, яку Костін нібито купив коханці, то це 62-метрова Amels 199. Оформлена на офшор, абсолютно анонімно.

Ці фото нібито зроблені на тій самій яхті

Яхту Аскер-Заде Навальний знайшов у Барселоні

Як наголошує Навальний, Костін посилено приховує свою зарплату в ВТБ, та її постійно оцінюють в діапазоні від 2-х до 15 мільйонів доларів на рік. Але таку яхту він все одно не може собі дозволити ані купити, ані утримувати.

Банкира Костіна називають "гаманцем" Путіна

"У випусках новин Наіля розповідає про важку економічну ситуацію, а потім сідає в літак і летить на яхту, вартість яких перевищує бюджет якогось російського регіону. І вона прекрасно знає, звідки їй ці яхти, літаки, палаци і діаманти дісталися. Її "принц" розікрав держбанк і тепер награбоване витрачає на неї", - зазначає Навальний.

Після виходу даного матеріалу Наіля прокоментувала його у своєму Instagram, а Навальний відповів їй у коментарі.

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Фото з сайту Навального та з Instagram