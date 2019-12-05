Елітна нерухомість, літак і яхта: як путінський банкір Костін тринькає державні гроші на медійну коханку
Лідер російської опозиції Олексій Навальний оприлюднив розслідування, в якому розказав, як голова російського держбанку Андрій Костін витрачає державні гроші на свою коханку – телеведучу Наіль Аскер-Заде, стосунки з якою намагається приховати всіма засобами.
За даними Навального, якщо поглянути на статистику блокувань Роскомнадзора, то найбільш заборонена тема - це якраз роман 63-річного Костіна і 31-річної Аскер-Заде.
Основна хвиля блокувань була в 2018 році. Незважаючи на велику кількість спільних фото навіть зі спільною дитиною, парочка щосили конспірується та все заперечує.
В Instagram Наіля лише не приховує, що якийсь "принц" таки у неї є. Однак для російських ЗМІ не секрет, що цей її "принц", більш відомий як Андрій Костін 18 років очолює держбанк ВТБ і обдаровує її незліченними багатствами. І платить за це з державної скарбниці державного банку.
Зокрема, мова йде про дві квартири 229 м2 та 155м2, загальна вартість яких 340 мільйонів рублів (понад 5 мільйонів доларів). Також у Наілі є будинок майже 1000м2 і більше ніж пів гектара землі, вартістю 250 мільйонів рублів мінімум (майже 4 мільойни доларів).
Тут варто зауважити, що Наіля Аскер-Заде не може собі сама все це купити, бо працює працює ведучою на держканалі Росія 1. До того ж її шоу виходить у найменш рейтинговий час – вночі в неділю.
Тим більше, вона точно не може дозволити собі літак за 60 мільойнів доларів і яхту за 62 мільйони. Але, за даними Навального, все це у Наілі теж є.
"Зараз борт називається T7-KLT, а до цього M-TSLT. Це сталося через те, що літак змінив місце реєстрації та і власника. Зараз це Сан-Марино і невідомий офшор в одній з найбільш закритих юрисдикцій - в Белізі. Тобто у березні 2017 ВТБ купує літак і реєструє його на свою лізингову дочку. Через 9 місяців цей літак продають невідомому офшору, який ніяк не стосується ВТБ. А літати на ньому починає коханка глави ВТБ Костіна", - пише Навальний.
До речі, в іншому розслідуванні Навальний зайвив, що дружина прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва Світлана користується літаком Bombardier Global Express 5000 вартістю 50 мільйонів доларів. Лайнер з бортовим номером M-SKSM був переданий в користування дружині Медведєва за тією ж схемою, що і літак Наілі Аскер-заде. Спочатку він належав дочірній структурі ВТБ Лізингу, а потім проданий офшору з Белізу.
Що ж до яхти, яку Костін нібито купив коханці, то це 62-метрова Amels 199. Оформлена на офшор, абсолютно анонімно.
Як наголошує Навальний, Костін посилено приховує свою зарплату в ВТБ, та її постійно оцінюють в діапазоні від 2-х до 15 мільйонів доларів на рік. Але таку яхту він все одно не може собі дозволити ані купити, ані утримувати.
"У випусках новин Наіля розповідає про важку економічну ситуацію, а потім сідає в літак і летить на яхту, вартість яких перевищує бюджет якогось російського регіону. І вона прекрасно знає, звідки їй ці яхти, літаки, палаци і діаманти дісталися. Її "принц" розікрав держбанк і тепер награбоване витрачає на неї", - зазначає Навальний.
Після виходу даного матеріалу Наіля прокоментувала його у своєму Instagram, а Навальний відповів їй у коментарі.
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Фото з сайту Навального та з Instagram