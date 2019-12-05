Ті, що співають про "хохлов": російський гурт "Воровайки" обурив мережу анонсами концертів у 4 українських містах

Російський гурт "Воровайки" надумав порадувати українських поціновувачів шансону своїми концертами у Києві, Одесі, Дніпрі та Миколаєві.

Ймовірний приїзд виконавиць, відомих не лише хітами на кшталт "Хоп, мусорок!", а й підтримкою анексії Криму, викликав хвилю обурення в мережі.

У лютому "Воровайки" збираються потішити українську столицю блатняком

А МЦКМ Жовтневий палац, де мав відбутися концерт жіночок, уже заявив про те, що відмовив у підписанні договору на його проведення.

Свою політичну позицію шансон-тріо, зокрема, раніше вже висловлювало у пісні "Хохлы".

"Курица - не птица, хохлы - не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица - не птица, хохлы - не заграница, пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица. Севастополь славный, колыбель для флота, защищали город войны и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу. Если будет надо, заберем Одессу", - йдеться у тексті однієї з композицій гурту.

"А у них в почете денежки, да сало. Как же жить чубатым — стало денег мало. Тимошенко Петьке не была зазнобой. Сиськами к Европе, к Порошенко — ж...пой", - цей свій хіт жіночки, мабуть, не збиралися везти до України. Або...?

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує "УНІАН", заявив, що скандальний колектив до України не впустять.



"Існує вже усталена практика Державної прикордонної служби і Служби безпеки України: ті представники російської естради, які їздять до окупованих територій Криму та Донбасу, або хто приїжджає туди з порушенням, без дозволу України - їх не допускають на територію України. Щодо цього конкретного гурту. Якщо він був на окупованій території, то я впевнений, що і СБУ, і прикордонники не пропустять їх на нашу територію. А якщо цей гурт робив заяви, що Крим - це Росія, і в пісні це співалося, то дуже добре, що ви звернули на це увагу. І я впевнений, що керівництво прикордонної служби і СБУ зверне на це увагу", - сказав Геращенко під час прес-конференції.



Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко уточнив, що якщо російський громадянин не має обмежень від жодного уповноваженого органу, то заїде на територію України.

"А якщо буде проведена певна робота, яку можуть ініціювати патріотично налаштовані громадяни, тоді або ми, або СБУ приймемо відповідне рішення. І вони не будуть допущені в Україну", - зазначив він.



Фото з соцмереж та офіційного сайту гурту