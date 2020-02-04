Мем із сумним Кіану Рівзом опинився в українському підручнику з історії
4 лютого 2020, 16:12
Канадський актор Кіану Рівз після закінчення Першої світової війни будував хмарочос у Нью-Йорку. Принаймні якщо довіритися українському підручнику зі всесвітньої історії для 10-го класу.
Замість справжнього архівного фото в ньому надрукували відомий мем із актором.
Про це пише "Уніан".
Підручник схвалений Міністерством освіти та науки України, виданий у 2018-му році за державні кошти.
І найцікавіше, що це не помилка: мем на 58-й сторінці розмістили навмисне, пише УП Життя.
Нагадаємо, кілька років тому на історичній фотографії ХІХ-го сторіччя помітили Ніколаса Кейджа.
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