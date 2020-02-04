Мем із сумним Кіану Рівзом опинився в українському підручнику з історії

Канадський актор Кіану Рівз після закінчення Першої світової війни будував хмарочос у Нью-Йорку. Принаймні якщо довіритися українському підручнику зі всесвітньої історії для 10-го класу.

Замість справжнього архівного фото в ньому надрукували відомий мем із актором.

Про це пише "Уніан".

Крайній "робітник" праворуч - це Кіану Рівз

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Підручник схвалений Міністерством освіти та науки України, виданий у 2018-му році за державні кошти.

І найцікавіше, що це не помилка: мем на 58-й сторінці розмістили навмисне, пише УП Життя.

У мережі є й така фотожаба

І багато інших

Сумний Кіану з бутербродом - це мем 2010-го року

Добре, що хоч таке фото не потрапило в підручник...

Нагадаємо, кілька років тому на історичній фотографії ХІХ-го сторіччя помітили Ніколаса Кейджа.

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