Самоізоляція по-королівському: монарх Таїланду з гаремом пересиджує пандемію в готелі в Альпах - ЗМІ

Схоже, в тому, яким має бути ідеальний карантин, найкраще тямить король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама Х). Подейкують, для самоізоляції 67-річний монарх повністю орендував готель у німецьких Альпах.

Там начебто розмістився сам Його Величність, прислуга та гарем із 20 жінок. Чи увійшли в їхнє число четверо дружин Вачхіралонгкона (три колишні й одна чинна), наразі невідомо.

Про VIP-карантин королі дізналося німецьке видання Bild, пише The Independent.

67-річний король Таїланду вирішив пересидіти пандемію коронавірусу в Альпах?

Реклама:

Імовірно, йдеться про 4-зірковий готель Grand Hotel Sonnenbichl. Для оренди було одержано спеціальний дозвіл від місцевої влади, адже через карантин готелі в Німеччині нині не працюють. Як пояснили виданню, виняток було зроблено, оскільки пожильці являють собою єдину групу з однорідним та незмінним складом.

Маха Вачхіралонгкон із четвертою дружиною Сутхідою, яка також є начальницею його охорони

Водночас ЗМІ повідомляють, що 119 осіб із почту короля буцімто були відіслані назад до Таїланду через підозри щодо ймовірного їх зараження небезпечною хворобою.

Чутки про такий вчинок Рами Х викликали хвилю обурення в тайських соцмережах попри те, що за місцевими законами образи або критика на адресу монарха карається позбавленням волі на строк до 15 років. Зокрема хештег, який перекладається як "Навіщо нам король?" за добу у Twitter використали приблизно 1,2 мільйона разів.

Ось у цьому готелі, за повідомленням ЗМІ, карантинить король

Маха Вачхіралонгкон зійшов на престол у травні 2019-го року, незабаром після смерті свого батька, Пхуміпона Адульядета.

Фото з Instagram, з сайту готелю Leuchtende Hotelfotografie/ Grand Hotel Sonnenbichl