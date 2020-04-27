Має коханку та не хоче розлучатися: Онопка звинуватила Щура у побитті та погрозах
Виявляється, модель Сніжана Онопка досі перебуває у шлюбі з донецьким бізнесменом Миколою Щуром, з яким збиралася розлучатися ще у 2017-му.
Але терпець Сніжани урвався, і тепер вона вимагає не лише розлучення, а й розподілу майна навпіл.
Про це вона розказала JetSetter.ua.
Останньою краплею у рішенні розірвати шлюб стало те, що після чергової сварки чоловік побив Сніжану та її маму в спільному будинку під Києвом.
"Я виплачувала його борги, вірила у те, що він не зраджує, та виправдовувала у критичних ситуаціях, навіть коли він піднімав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалося, до речі, і водіям, і персоналу — словом, усім", — запевняє модель.
Але днями Онопка дізналася, що у чоловіка є коханка, яка проживає разом із ним у заміському будинку, який належить Сніжані та Миколі. Його вони будували разом протягом дев’яти років спільного життя.
"Донині я була готова якнайшвидше розлучитися і забрати два автомобілі, серед яких і Rolls-Royce, куплений за мої особисті кошти, після чого більше ніколи не зустрічатися з цим чоловіком. Проте, коли я побачила, що інша жінка проживає у моєму будинку, плаває в моєму басейні та користується моїм посудом, вирішила наполягати на правовому розподілі майна", - заявила Сніжана.
Утім, Щур не хоче давати розлучення та, за словами Онопки, погрожує їй. Тому зараз вона шукає юридичні шляхи розірвання шлюбу.
Нагадаємо, Онопка з Щуром в 2016-му році символічно одружилися вдруге. Це відбулося 14-го лютого на Сейшелах.
Фото з Instagram, JetSetter.ua та ТаблоID