Має коханку та не хоче розлучатися: Онопка звинуватила Щура у побитті та погрозах

Виявляється, модель Сніжана Онопка досі перебуває у шлюбі з донецьким бізнесменом Миколою Щуром, з яким збиралася розлучатися ще у 2017-му.

Але терпець Сніжани урвався, і тепер вона вимагає не лише розлучення, а й розподілу майна навпіл.

Про це вона розказала JetSetter.ua.

Останньою краплею у рішенні розірвати шлюб стало те, що після чергової сварки чоловік побив Сніжану та її маму в спільному будинку під Києвом.

Онопка заявила, що Щур підняв руку на її маму

"Я виплачувала його борги, вірила у те, що він не зраджує, та виправдовувала у критичних ситуаціях, навіть коли він піднімав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалося, до речі, і водіям, і персоналу — словом, усім", — запевняє модель.

Сніжана вже давно не постить фото з Миколою, якого колись вважала еталоном краси

Але днями Онопка дізналася, що у чоловіка є коханка, яка проживає разом із ним у заміському будинку, який належить Сніжані та Миколі. Його вони будували разом протягом дев’яти років спільного життя.

Це, за словами Онопки, коханка її чоловіка Щура

Наразі в Instagram цієї Анни нема жодних фото, лише кілька сторі, але не з дому Онопки і Щура

"Донині я була готова якнайшвидше розлучитися і забрати два автомобілі, серед яких і Rolls-Royce, куплений за мої особисті кошти, після чого більше ніколи не зустрічатися з цим чоловіком. Проте, коли я побачила, що інша жінка проживає у моєму будинку, плаває в моєму басейні та користується моїм посудом, вирішила наполягати на правовому розподілі майна", - заявила Сніжана.

Це фото Сніжана показала на доказ того, що коханка її чоловіка робила фото на тлі цього самого басейну

Це сторі Анни Пінчук, за словами Онопки, зроблене в її будинку

Утім, Щур не хоче давати розлучення та, за словами Онопки, погрожує їй. Тому зараз вона шукає юридичні шляхи розірвання шлюбу.

Сніжана вже встигла забрати дві автівки, але хоче розподілу майна

Нагадаємо, Онопка з Щуром в 2016-му році символічно одружилися вдруге. Це відбулося 14-го лютого на Сейшелах.

Фото з Instagram, JetSetter.ua та ТаблоID