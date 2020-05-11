"Я не українка, я слов’янка": Куриленко заявила, що у її ДНК не виявили української крові

Голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка народилася в Бердянську, заявила, що у ній не тече українська кров. Такий результат, за її словами, показав тест ДНК.

Про це акторка повідомила у своєму Instagram, відповідаючи підписникам, які почали її цькувати після привітання з днем перемоги 9-го травня.

Усе почалося з того, що Оля запостила фото сина, який зробив танк із картону та намалював на ньому червоні зірки.

У коментарях до посту Куриленко почали лаяти та запитувати - кого вона має на увазі під словом "наші", яке спочатку було написане у лапках. Як виявилося, актриса не вважає себе українкою, а під визначенням "наші" має на увазі усі країни колишнього СРСР.

Коли коментатори почали не на жарт сваритися на сторінці Куриленко, вона написала пост про те, чому не вважає себе українкою, та згадала про аналіз ДНК,

"Україна! Послухайте промову вашого ПРЕЗИДЕНТА, який точно так само, як і я привітав усіх з Днем Перемоги над фашизмом!", - додала Куриленко у коментарях.

Нагадаємо, ще у 2014-му році уродженка Чернівців, голлівудська актриса Міла Куніс заявила, що не асоцією себе з Україною.

Фото з Instagram