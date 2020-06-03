Fashion-директорка Vogue вибачилася, що назвала війну в Україні громадянською
Fashion-директорка міжнародної команди українського Vogue Юлія Пеліпас опинилася в центрі скандалу через власну неприпустиму помилку.
У своєму Instagram вона, висловлюючись на підтримку акції #BlackLivesMatter, назвала війну в Україні громадянською.
Коли користувачі мережі це помітили та почали про це писати, Пеліпас видалила пост і перепросила за свою помилку, звинувативши у ній T9 та власні поспіх і неуважність.
"Я не можу підібрати слова для того, що відбувається у цьому світі. Ми є свідками громадянської війни в моїй країні, і це були найболючіші події в нашому житті. У ці дні я сумніваюся, чи правильно вчинила, давши життя двом людським істотам у цьому світі, що збожеволів. Миру, любові і терпіння всім вам", - так виглядав пост Юлії спершу.
Нагадаємо, у листопаді 2018-го року з посади головного редактора Vogue зі скандалом звільнили Ольгу Сушко, яку підловили на плагіаті.
Фото з Instagram