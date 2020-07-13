Веселий карантин: син Авакова з Бакумовим погуляли на вечірці харківського депутата в Києві?
Схоже, правила карантину таки не писані для деяких можновладців. І якщо хтось із депутатів хоче святкувати свій день народження в нічному клубі всю ніч, а не до 23-ї години, то йому це зійде з рук. І навіть поліція охоронятиме.
Тим більше, якщо на вечірці буде присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Олександр.
Колишній депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в ніч на 12-те липня у столичному клубі Perfect Place харківський обласний депутат Володимир Скоробагач всю ніч святкував свій день народження.
"Причому на місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в таке явне порушення правил, але охороняла учасників гулянки. А охороняти було кого - адже на дні народження був присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Яскравішою ілюстрації подвійних стандартів складно уявити", - пише Лещенко.
Також, за інформацією Сергія, на святі були присутні колишній депутат Віталій Хомутинник, нинішній нардеп від "Слуги народу" та зять Скоробагача, Олександр Бакумов і інші "офіційні особи".
Підтвердження тому, що Скоробагач святкував вночі в Києві можна знайти у сторі його доньки Марії, яка теж танцювала під електронний колектив ARTBAT.
Нагадаємо, 8-го липня Кабмін дозволив працювати закладам культури до 23.00 в умовах карантину, а работу нічних клубів обмежив – також до 23.00.
Фото з соцмереж