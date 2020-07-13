Веселий карантин: син Авакова з Бакумовим погуляли на вечірці харківського депутата в Києві?

Схоже, правила карантину таки не писані для деяких можновладців. І якщо хтось із депутатів хоче святкувати свій день народження в нічному клубі всю ніч, а не до 23-ї години, то йому це зійде з рук. І навіть поліція охоронятиме.

Тим більше, якщо на вечірці буде присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Олександр.

Колишній депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в ніч на 12-те липня у столичному клубі Perfect Place харківський обласний депутат Володимир Скоробагач всю ніч святкував свій день народження.

Скоробагач із дочкою Марією, яка виклала кілька сторі з тієї вечірки

"Причому на місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в таке явне порушення правил, але охороняла учасників гулянки. А охороняти було кого - адже на дні народження був присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Яскравішою ілюстрації подвійних стандартів складно уявити", - пише Лещенко.

Також, за інформацією Сергія, на святі були присутні колишній депутат Віталій Хомутинник, нинішній нардеп від "Слуги народу" та зять Скоробагача, Олександр Бакумов і інші "офіційні особи".

Підтвердження тому, що Скоробагач святкував вночі в Києві можна знайти у сторі його доньки Марії, яка теж танцювала під електронний колектив ARTBAT.

Марія Скоробагач теж відривалася на святі тата

Лещенко стверджує, що син Авакова теж був на вечірці

Скоробагач зі своєю старшою донькою Кариною та її чоловіком - Олександром Бакумовим, який нині депутати від "Слуги народу"

Дочки Скоробагача

За день до вечірки дочка Скоробагача постила селфі і писала про підготовку татовго свята у Києві

І ще один доказ того, що Скоробагач таки була у Perfect Place

Нагадаємо, 8-го липня Кабмін дозволив працювати закладам культури до 23.00 в умовах карантину, а работу нічних клубів обмежив – також до 23.00.

Фото з соцмереж