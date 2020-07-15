Ексдружина одеського бізнесмена Грановського заявила, що він не віддає їй 5-х дітей та звинувачує у присвоєнні 20 мільйонів

Цілий серіал можна було б зняти про скандальну історію одеського бізнесмена Олександра Грановського, якого розшукує Інтерпол Ізраїлю, та його ексдружини Єлени Доміні, в котрої він забрав 5-х дітей і досі не віддав.

Протягом 6 років жінка мовчала з багатьох причин, але вирішила, що настав час припинити терпіти весь бруд, який досі на неї ллється, і розказати, як було насправді.

На початку липня Леа Доміні, як нині називає себе ексжінка Грановського, записала прямий ефір у своєму Instagram. У ньому вона повідомила, що дітей їй досі не повернули, і спілкуватися з ними вона не має змоги.

До того ж, ексчоловік та його компаньйон Борис Кауфман звинувачують її та її теперішнього чоловіка у присвоєнні 20-ти мільйонів доларів.

Цей пост Деміні писала після того, як у серпні 2015-го року Грановський із озброєними людьми увірвався на віллу в Туреччині, поки жінки не було вдома, та викрав дітей. Причому він мав при собі дозвіл суду Анкари про те, що діти мають перебувати з ним Скріншот з сайту "Новое время"

Єлена всі ці роки живе з чоловіком Шарафом Доміні у Стамбулі та виховує з ним спільного сина. А її син від Грановського, Лев, який кілька років спілкувався з нею, нещодавно припинив це робити. 4-ро дочок, судячи зо всього, з матір’ю не спілкуються взагалі. Найменшій з них було 6 місяців, коли Грановський їх забрав.

Розповідь Доміні у мережі достатньо хаотична через емоції. Але вона запевняє, що разом з адвокатами і ЗМІ (не українськими) підготувала цілу кампанію на півроку, щоби викрити всі схеми і афери Грановського, Кауфмана та рабина Авраама Вольфа, який підставив її ексчоловіка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Смотреть ! Рекомендую ! Публикация от Леа Домини❤️Любовь (@lea_domini) 3 Июл 2020 в 10:17 PDT

"Я вийшла заміж за середнього хлопця. Не кохала, але він казав: нічого, мого кохання вистачить на двох. Ніхто тоді не замислювався про любов. Все було добре. Ми жили, я народжувала дітей. Одну дитину, другу, займалася, закінчила один інститут, другий, третій. Цього чоловіка звуть Олександр Грановський. Сьогодні його знають у всьому світі, бо його розшукує Інтерпол", - розказує Леа.

Олександру Грановському 47 років. У лютому 2019-го року його оголосили у розшук фото з вікіпедії

"Наша родина зростала і розвивалася. Перші 10 років він дуже мріяв, щоб я його познайомила зі всіма одеситами. Особливо він мріяв працювати з Борисом Кауфманом, і я його з ним познайомила. Ці люди, яких в Одесі вважають бомондом, забрали все не лише у мене, а й у моєї мами, якої вже нема", - обурюється на відео Доміні.

"Що мене дістало – так це чутки про те, що я цих людей кинула на 20 мільйонів доларів. Грановський і Кауфман, у вас колись взагалі були такі гроші? Кількість кредитів, які у них є – Брістоль (готель, яким керує компанія Vertex Hotel Group, акціонером якої є Грановський – ред.) – 40 мільйонів доларів, Пасаж взагалі не їхній, вони приховують це все життя. Аеропорт скандальний – просто не їхній. Шахрай на шахраї. Аферистична схема на аферистичній схемі", - заявляє жінка.

"Вони заблокували мені Україну, зробили мені кримінальні справи, я не можу заїхати туди", - заявила Леа

"Мама Кауфмана боялася, що якщо я почну розходитися з чоловіком, то почну ділити статки. 20 років, 5-ро дітей. А він, чоловік, все переписав на Кауфмана, щоби мені нічого не дісталося. Але вони кинули і його", - обурюється Доміні.

"Рабин Авраам Вольф примушував Грановського брати величезні кредити. Він не просто зруйнував його репутацію та підвів під монастир. Рабин закрутив таку схему, що дідько вигадає, але він підставив Грановського, а сам сьогодні біленький-чистенький. У Грановського сьогодні сто років тюрми в Ізраїлі", - запевняє Доміні.

Діти Єлени та Олександра Грановського - Єва, Лев, Роза та Соня. Судячи з Instagram Єви та Соні, вони часто бувають або навіть живуть в Одесі

Ще у червні Єва Грановська була в Одесі

А Соня живе між Одесою та Віднем

"Мені так і не віддали дітей. Я дійшла до Москви, до рабината Ізраїлю, я в ногах валялася, щоби мені віддали маленьку дівчинку 6 місяців, на що мені сказали – вибачте, він спонсор, ми не можемо. Я казала, що буду мовчати, тільки віддайте мені маленьку, я годувала її грудьми…" - згадує Леа.

Найменшій Розі 5 років. Її виховала жінка, яка, зі слів Доміні, працювала кухаркою в ХаБаДі, а потім рабин її видав за Грановського

Єві зараз 15, а Соні - 18 років

"Рабин дуже боїться, що я можу розказати всю правду. Я знаю всі ці схеми, я знаю все, що робили Максим Кауфман та Борис Кауфман зі своєю мамцею. Я 6 років просила (віддати дітей) і мовчала. Вони забирають і забирають в мене дітей. Міч синочок, який зі мною прекрасно спілкувався кілька років, теж від мене відвернувся", - каже Доміні.

Леа Доміні з чоловіком Шарафом Доміні

У подружжя є син

Вона також запевняє, що у самого Грановського, який набрав мільйонних кредитів для рабина, не було навіть мільйона доларів готівкою.

"Він продавав мої шуби і сумки, щоб утримувати дітей. І він каже, що я з моїм чоловіком нібито його обікрала. Але сьогодні вже доведено, вже є всі люди, в яких вони взяли ці гроші – 14 мільйонів і ще 6. Є всі докази. Я розповім правду всьому світу, і ніхто мене не заткне", - наголосила Доміні.

Після народження 6-х дітей Доміні зайнялася собою

Після запису першого ефіру на цю тему Леа Доміні записала і другий, в якому зокрема розказала про рабина Вольфа та його коханку.

Фото і відео з Instagram