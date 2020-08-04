Українська модель заявила, що її побили охоронці турецького пляжу. Обережно, ФОТО

Українська модель Дарія Кирилюк звинувачує в побитті службу безпеки турецького пляжного клубу. Як повідомила дівчина в Instagram, під час інциденту постраждала вона, її бойфренд та ще кілька осіб.

Про те, що сталося, Дарія написала в Instagram, додавши фото свого закривавленого лиця. На резонансну історію вже відреагував міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

Модель розповіла про інцидент у Instagram

"Я не хочу мовчати і розповідаю історію, яка сталася зі мною, моїм хлопцем та нашою групою. На нас напала служба безпеки пляжу "Momo" (Чешме, Туреччина). Чотирьох дівчат (зокрема мене) було побито по обличчю, і хлопці сильно постраждали. Ми дали поліції докладні звіти. Ми не повинні закривати очі на те, що сталося!", - поділилася модель.

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Як повідомляє англомовне турецьке видання Duvar, представники пляжу свою провину заперечують. Їхня версія подій - на парковці відбулася бійка "між двома групами", яку охоронці намагалися розборонити.

Після звернення Кирилюк та її товаришів до поліції Чешме одну особу затримали, але після допиту відпустили.

Вочевидь, це і є бойфренд Дарії, який теж постраждав

У своєму наступному дописі Дарія звинуватися "Momo" в брехні та небажанні оприлюднити записи з камер спостереження. Як наголосила дівчина, це означає, що клубові є що приховувати від людей, і він винен.

"Я засуджую огидний напад, що мав місце ввечері п'ятниці в Чешме, таке ніколи не має траплятися в туристичному місці, тим більше по відношенню до жінки. Ми всі побачимо, що нікому не зійде з рук цей неприйнятний, потворний інцидент", - написав у Twitter міністр культури і туризму Ерсой

Наразі в Insta-сторі клубу розміщено повідомлення, що пляж зачинений. Таке рішення було прийнято владою в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли персонал "Momo" звинувачують у насильстві по відношенню до відвідувачів. Торік офіціанти буцімто кидались льодом у жінку, а потім побили чоловіка, який зробив їм зауваження.

Фото з Instagram Кирилюк