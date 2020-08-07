Дружина одеського ресторатора Купера заявила, що він погрожує забрати в неї сина, бізнес та ім’я

Фудблогерка і рестораторка Аліса Купер приголомшила розповіддю про свій конфлікт із поки що чоловіком – одеським ресторатором Алексом Купером.

З її слів, чоловік погрожує в судовому порядку відібрати у неї трирічного сина, спільний бізнес та ім’я, яке вже стало брендом.

Про це Аліса написала у своєму Facebook, щоби надати конфлікту публічності.

"З чого почався наш публічний конфлікт? Мій чоловік разом зі своїми юристами дві доби змушували мене підписати відмову від будь-яких майнових претензій, шантажуючи оплатою школи для дитини. Я не піддалася тиску і використовувала доступний мені метод захисту - публічність. Пресинг дійсно тут же зупинився", - почала розповідь Аліса.

Зараз Аліса з сином Купріяном живуть у Києві. З Алексом вони, судячи зо всього, не разом ще з Нового року

Вона зауважила, що за час в офіційному шлюбі вони з Купером побудували заклади: Молодість Одеса, Givi to Me, Пышечную, Мао, OdessaFoodMarket, Любимая тебе брать, Тихий Летний, KyivFoodMarket і Молодість Київ.

"На сьогоднішній день: Алекс заперечував і заперечує будь-які досудові переговори між подружжям. Алекс заперечує будь-які мої права і права нашої дитини в частці нашого спільного бізнесу. Алекс загрожує в судовому порядку відібрати моє ім'я, з яким я почала діяльність он-лайн школи. Після того, як будівництво живої школи на KyivFoodMarket без мого відома було передане в оренду третім особам", - пише Аліса.

Алекс Купер поки публічно не відповів на заяву дружини, але тег на свою сторінку Facebook у пості Аліси видалив

"Призупинив діяльність мого бухгалтера, який зник з усіма документами. Алекс в судовому порядку хоче відібрати дитину, про що так само зареєстрував позов в Печерському суді. Одночасно з цим Алекс також ігнорує будь-які мої пропозиції провести час з сином, до якого мав і має безперешкодний доступ", - заявила жінка.