"Кожен дрочить як він хоче": Собчак і Лобода підтримали футболіста Дзюбу у скандалі через його відео з мастурбацією

8-го листопада ледь не головною темою рунету став капітан пітерського "Зеніту" і збірної Росії з футболу Артем Дзюба.

Справа в тому, що у мережу злили ролик, на якому одружений спортсмен і батько двох дітей мастурбує на камеру.

Як пише "Собеседник", відео начебто було зняте як мінімум рік тому.

Як пишуть російські ЗМІ, Дзюба задовільняв себе, дивлячись репортаж телеведучої Марії Орзул, з якою йому приписували роман кілька років тому.

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Через кілька годин після оприлюднення відео Дзюба закрив свій Instagram, а пізніше випустив відеозвернення, в якому сказав, що у всій цій ситуації винен тільки він.

«Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы иногда ни ошибался и ни оступался».



Трогательное послание Артёма Дзюбы с благодарностью всем, кто его поддержал в трудную минуту 😔 pic.twitter.com/0UwYOsEl5g — SPORT24.ru (@sport24_ru) November 8, 2020

Утім, керівництво збірної Росії відреагувало на скандал доволі швидко. Головний тренер національної команди Станіслав Черчесов прийняв рішення не викликати Дзюбу на майбутні збори.

А тренер "Зеніта" Сергій Семак позбавив Артема статусу капітана і довірив капітанську пов'язку Деяну Ловреном перед учорашнім матчем з "Краснодаром". Однак Дзюба таки вийшов на поле і, хоча спочатку не зміг реалізувати пенальті, потім все ж забив гол, який допоміг його команді перемогти.

Подібні "покарання" обурили багатьох зірок шоубізнесу. Зокрема, Дзюбу підтримали Наташа Корольова, Ксенія Собчак, Світлана Лобода, Максим Віторган, Сергій Шнуров та інші.

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