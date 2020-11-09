"Кожен дрочить як він хоче": Собчак і Лобода підтримали футболіста Дзюбу у скандалі через його відео з мастурбацією
8-го листопада ледь не головною темою рунету став капітан пітерського "Зеніту" і збірної Росії з футболу Артем Дзюба.
Справа в тому, що у мережу злили ролик, на якому одружений спортсмен і батько двох дітей мастурбує на камеру.
Як пише "Собеседник", відео начебто було зняте як мінімум рік тому.
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Через кілька годин після оприлюднення відео Дзюба закрив свій Instagram, а пізніше випустив відеозвернення, в якому сказав, що у всій цій ситуації винен тільки він.
«Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы иногда ни ошибался и ни оступался».— SPORT24.ru (@sport24_ru) November 8, 2020
Трогательное послание Артёма Дзюбы с благодарностью всем, кто его поддержал в трудную минуту 😔 pic.twitter.com/0UwYOsEl5g
Утім, керівництво збірної Росії відреагувало на скандал доволі швидко. Головний тренер національної команди Станіслав Черчесов прийняв рішення не викликати Дзюбу на майбутні збори.
А тренер "Зеніта" Сергій Семак позбавив Артема статусу капітана і довірив капітанську пов'язку Деяну Ловреном перед учорашнім матчем з "Краснодаром". Однак Дзюба таки вийшов на поле і, хоча спочатку не зміг реалізувати пенальті, потім все ж забив гол, який допоміг його команді перемогти.
Подібні "покарання" обурили багатьох зірок шоубізнесу. Зокрема, Дзюбу підтримали Наташа Корольова, Ксенія Собчак, Світлана Лобода, Максим Віторган, Сергій Шнуров та інші.
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Ещё один беспардонный поступок, вероломство, надругательство над неприкосновенностью частной жизни. Артем, @великий спортсмен современности, стал очередной жертвой безнравственного и циничного слива в сеть сворованного частного видео. Сколько судеб ещё надо сломать, чтобы конституционные права человека (в том числе публичного) соблюдались в государстве, которое провозглашает себя правовым. Все мы, каждый из нас, состоим из плоти и крови, имеем свои «скелеты в шкафу», так зачем же друг друга так жестоко уничтожать и пожирать, как акулы?!Прошу вас люди, прекратите это, прекратите травлю публичных людей! Правозащитники, законотворцы, прошу вас, сделайте всё, что в ваших силах, чтобы закон работал. Никому из нас не нужна чёрная слава и весь этот бред про PR похороните за плинтусом. Оставьте в покое нашу личную жизнь!!! Артём, мы тебя любим, поддерживаем и ценим. Держись!
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Инстаграм почему-то удалил мое видео😳, так как оно получило жалобы... Мир ебанулся. ЧЮ нет ни у кого. Но повторю пост здесь ещё раз: Люди,вы охуели?))) не так давно в #ОсторожноНовости мы обсуждали ,что НьюЙоркер(легендарное американское сми) отстранила крутейшего журналиста за то,что он дрочил в зуме после редколлегии забыв отключить экран. Был отстранен с формулировкой «редакция проведет РАССЛЕДОВАНИЕ». Казалось такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как??? Вы вообще замечаeте как «новые стандарты этики » становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДРОЧИТ КАК ОН ХОЧЕТ!!!! Это неприемлемо ставить профессиональное в зависимость от личного. Человек может быть говнюком или говном,но если он талантлив- он должен самореализовываться. Не нравится как он дрочит-не живите с ним. Или Секса в СССР нет?
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Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!! #АртемДзюба #ДзюбаКапитан
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Отстранять ( вплоть до кастрации) надо не тех , кто дрочит (себе и добровольно) , а тех , кто в нарушение права на частную жизнь подсматривает. Руки на одеяло, дорогие зрителя! UPD. Самое смешное это возмущённые комменты под этим постом от тех, кто невзирая на предупреждение досмотрел до конца и оскорбился факом. Вам же, давали шанс выключить и явно намекали, что сейчас не фея в розовом с цветка на цветок перелетать будет. Но вы, мои бесхребетные сладострастники , предпочли оргазм осуждения. Шалуньи)))
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Кто там хуй на камеру полощет? Дзюба что ли? Это просто гранд. Он случайно сделал челендж мощный, Капитанам остальных команд! В интернете наколились страсти. Что футбольные смотреть нам матчи? Ща посмотрим, кто там есть хуястей И членов в сборную назначим. Наши футболисты рвут всех в клочья Капитан у нас кончено лих! Коль не отъебут так хоть подрочат, Так чтоб стыдно не было за них.
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Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации. Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность. «Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь.»©️Уильям Шекспир
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Постель в отеле @lottehotel_moscow это не Футбольное поле! #дзюбалучший Держись!
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Я не являюсь ни футбольной болельщицей, ни фанаткой знаменитого российского футболиста Артёма Дзюбы, но мимо травли последнего просто не могу пройти . Все, что сегодня происходит в медиа-пространстве, гадко и отвратительно. Кто дал право СМИ распространять информацию, порочащую честь и достоинство человека? Сам Артём не размещал в сети это видео и, полагаю, не давал разрешения на его использование. Он не совершил никакого преступления, а совершил его как раз тот, кто это видео "слил", а всех отстальных, подхвативших его и распространивших, можно считать пособниками. Пострадавшего футболиста отстранили от ближайшего матча. Наверняка, помимо морального ущерба, эта история обернётся и другими, материальными убытками. Понесёт ли кто - то за это ответственность? А мне сейчас хочется обратиться к простым людям, к тем, кто устраивает травлю человека в интернете, который ещё вчера был их кумиром и героем. Имейте совесть!!!!! Прекратите участвовать в этом гнусном хайпе!!!! Перестаньте разрушать человеку жизнь!!!!! Люди, оставайтесь людьми!!!!!!!! Если согласны со мной, то давайте все вместе поддержим талантливого футболиста! Размещайте посты, делайте репосты. #АртемДзюба #футбол #капитанкомандыартемдзюба #зенит
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