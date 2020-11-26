5 визнаних дітей VS 5 плодів кохання: хто претендуватиме на спадок Дієго Марадони

25-го листопада не стало аргентинського футболіста Дієго Марадони. Смерть легенди засмутила фанатів спорту в усьому світі. У 60-річного спорсмена лишилося п'ятеро дітей від чотирьох різних жінок. Іще п'ятьох своїх імовірних нащадків Дієго за життя не визнав.

Тим не менш не виключено, що всі вони претендуватимуть на спадок Марадони. Спойлер: дуже скромний спадок.

Про це пише The Daily Mail.

Дієго Марадона пішов із життя в віці 60 років фото з instagram марадони

"Офіційні" діти Марадони - це 34-річний Дієго-молодший, 33-річна Дальма, 31-річна Джанінна, 23-річна Хана та 7-річний Дієго Фернандо. Двох старших дочок Дієго народила ексдружина Клавдія Вільяфанья, єдина жінка, з котрою велелюбний спортсмен дійшов до вівтаря.

Хана Марадона з татом. Дієго познайомився з її матір'ю, офіціанткою Валерією Сабалаїн, на дискотеці фото з instagram

У 2000-му році, сподіваючись побороти алкогольну і наркотичну залежність, Марадона перебрався на Кубу. Там спортсмен, як висловився його адвокат Матіас Морла, трохи "попустував". Імовірно, результатом цих пустощів стали нові діти, яких преса називає "кубинською трійцею": Джоана, Лу та Джавеліто.

Дієго та Дієго-молодший. Як повідомляють ЗМІ , страшну звістку про смерть батька 34-річний чоловік отримав, перебуваючи в реанімації. Він бореться з COVID-19 фото з instagram

У 2016-му про те, що він є біологічним сином Марадони, заявив такий собі Сантьяго Лара. Зі своєю історією молодик, чия мати працювала офіціанткою та моделлю, прийшов на ТБ.

За кілька місяців до смерті Дієго його адвокат заявив, що футболіст готовий визнати свою батьківську відповідальність, якщо їхня спорідненість із Ларою таки підтвердиться. Зараз Сантьяго 19 років.

Сантьяго вважає себе невизнаним сином легенди футболу фото з сайту The daily mail

Восени минулого року, теж через ТБ, знайшлася дівчина на ім'я Магалі Гіл, яка теж може виявитися донькою Марадони.

Виросла вона в прийомній сім'ї, але коли Магалі виповнилося 19, з нею зв'язалася біологічна мати, яка й повідомила, що народила її від Дієго Марадони. Гіл публічно звернулася до футболіста з проханням про тест ДНК. Зараз їй 23 роки.

23-річна Магалі теж може виявитися дочкою Марадони

Хай там як, але на великий спадок від легендарного батька нащадкам Марадони розраховувати не варто. Як пише видання Goal, після багаторічної податкової тяганини та багатомільйонних виплат від статків спортсмена лишилися крихти: приблизно 100 тисяч доларів.

Кого з синів та дочок Дієго Марадона включив до свого заповіту, поки не повідомляється.

Марадона з наймолодшим сином, Дієго Фернандо фото з instagram

Актриса Дальма Марадона, старша донька спортсмена фото з instagram

Дизайнерка Джанінна Марадона, молодша донька Дієго та його ексдружини Клаудії фото з instagram

Нагадаємо, кілька років тому Марадону звинувачувала в сексуальних домаганнях російська журналістка.