Підозрюють у розбещенні неповнолітніх: поліція затримала 56-річного зіркового фотографа Ктиторчука

Відомого фотографа Олександра Ктиторчука затримала поліція. 56-річного митця, котрому свого часу позувало чимало представників українського шоубізу, підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

Одній із дівчаток, по відношенню до якої Ктиторчук буцімто скоїв розпусні дії, на той момент було 15 років.

фото з instagram ктиторчука

Відео затримання Ктиторчука та обшуку, а також фрагмент розмови з мамою однієї з можливих жертв опублікував у Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Дякую оперативникам управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми і слідчим поліції Київщини, що не... Posted by Андрій Нєбитов on Thursday, November 26, 2020

"Маніяк та бабій" - так колись описував себе Олександр Ктиторчук у інтерв'ю Izum.ua.

Фотохудожник не приховував, що в нього були стосунки з деякими моделями, і що уваги з боку представниць жіночої статі до нього завжди було немало.

"Я надто добре розумію, про що думають жінки. Адже жінка схожа на автомобільний двигун. Якщо прибрати всі блокіратори, натиснути на газ до упору, то двигун вибухне, бо його ніщо не обмежує. Чоловік же її врівноважує", - ділився мудрістю Ктиторчук.

Лілія Подкопаєва та Олександр Ктиторчук. Фотограф знімав багатьох українських зірок

Ексцентричний фотограф свого часу придбав списаний морський буксир та перетворив його на свою оселю.

"Жінки, навіть якщо знають, що їх хочуть, мріють, щоби їх хотіли романтично в усіляких незвичних місцях, а корабель для зваблення найбільше підходить", - розповідав він.

Серед героїв відомих фоторобіт Ктиторчука - Влад Яма, Наталія Могилевська, Віктор Павлік, Лілія Подкопаєва, Світлана Лобода, Надія Мейхер.