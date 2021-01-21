Хотіла, щоби сурогатні матері зробили аборти: китайська телезірка потрапила у гучний скандал

Китайська акторка Чжен Шуан опинилася в центрі величезного скандалу. 29-річна телезірка найняла двох сурогатних матерів у США, щоби ті виносили дітей для неї та її бойфренда. А розійшовшись із ним, буцімто передумала і захотіла, щоби вагітності було перервано.

Сурогатні матері на той момент уже мали по сім місяців вагітності. Малюки, хлопчик та дівчинка, з'явилися на світ, але Чжен виявилися непотрібні.

Чжен Шуан звинувачують у тому, що вона "замовила" двох дітей сурогатним матерям, а потім відмовилася фото з instagram

Цю моторошну історію оприлюднив у китайській соцмережі Weibo колишній актриси, продюсер Чжан Хен. Чоловік є біологічним батьком дітей, і наразі ними опікується він та його сім'я.

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Про це пише The Daily Mail із посиланням на South China Morning Post.

Біологічний батько дітей - колишній бойфренд телезірки фото з weibo з сайту the daily mail

Історія набула гучного резонансу. Зокрема на неї відреагував бренд Prada, офіційно розірвавши співпрацю з Шуан. Вона стала найкороткостроковішим його амбасадором, пробувши на цій посаді лише 9 днів.

У свідоцтвах про народження, виданих у штатах Колорадо та Невада 19-го грудня 2019-го та 4-го січня 2020-го, Чжен Шуан вказано як матір малюків.

Чжен Шуан пробула лицем Prada лише 9 днів фото з weibo з сайту the daily mail

Також у мережі з'явився ймовірний запис телефонної розмови між Чжен та її батьками. Вони обговорювали, як вчинити з дітьми, якщо вже опція аборту недоступна, просто кинути в лікарні чи віддати на всиновлення.

У Weibo зірка має 11 мільйонів фолловерів

"Для мене це дуже сумна та особиста тема", - прокоментувала скандал Чжен Шуан, звинувативши свого екса в спробах шантажу.

У Китаї сурогатне материнство заборонене.