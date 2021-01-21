Хотіла, щоби сурогатні матері зробили аборти: китайська телезірка потрапила у гучний скандал
Китайська акторка Чжен Шуан опинилася в центрі величезного скандалу. 29-річна телезірка найняла двох сурогатних матерів у США, щоби ті виносили дітей для неї та її бойфренда. А розійшовшись із ним, буцімто передумала і захотіла, щоби вагітності було перервано.
Сурогатні матері на той момент уже мали по сім місяців вагітності. Малюки, хлопчик та дівчинка, з'явилися на світ, але Чжен виявилися непотрібні.
Цю моторошну історію оприлюднив у китайській соцмережі Weibo колишній актриси, продюсер Чжан Хен. Чоловік є біологічним батьком дітей, і наразі ними опікується він та його сім'я.
Про це пише The Daily Mail із посиланням на South China Morning Post.
Історія набула гучного резонансу. Зокрема на неї відреагував бренд Prada, офіційно розірвавши співпрацю з Шуан. Вона стала найкороткостроковішим його амбасадором, пробувши на цій посаді лише 9 днів.
У свідоцтвах про народження, виданих у штатах Колорадо та Невада 19-го грудня 2019-го та 4-го січня 2020-го, Чжен Шуан вказано як матір малюків.
Також у мережі з'явився ймовірний запис телефонної розмови між Чжен та її батьками. Вони обговорювали, як вчинити з дітьми, якщо вже опція аборту недоступна, просто кинути в лікарні чи віддати на всиновлення.
"Для мене це дуже сумна та особиста тема", - прокоментувала скандал Чжен Шуан, звинувативши свого екса в спробах шантажу.
У Китаї сурогатне материнство заборонене.