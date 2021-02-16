"Вони, суки, не приїхали": Полякова вилаялася на ЖЕК, величезні бурулі над вікном та зіпсований ремонт

Співачка Оля Полякова уже кілька років воює з ЖЕК, до якого належить її квартира в Печерському районі.

Кожної сніжної зими у житлі артистки тече дах та псується ремонт. І ця морозна та сніжна зима не стала виключенням.

У своїх сторі Оля поскаржилася на працівників ЖЕК, які не можуть збити з даху величезні бурулі, через які у неї вже не відриваються вікна, та полагодити дах, який тече.

Оля наголосила, що ці бурулі небезпечні для життя, бо під ними ходять люди

"Я звертаюся, я з ним (ЖЕКом) лаюся, і всім все одно. Мали приїхати позбивати бурулі, а вони,суки, не приїхали!", - обурилася Полякова та показала, що сталося з її ремонтом через потоп.

Полякова заявила, що лише минулої весни зробила ремонт у цій квартирі

Після "кіпішу", який здійняла Полякова у мережі, ЖЕК все-таки прислав одного робітника, який заліз на дах та позбивав бурулі.

Оля показала, як бурулі виглядають з вулиці

Нагадаємо, у 2018-му році така сама історія сталася з Поляковою на 8-ме березня.