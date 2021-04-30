Полякова на підтримку Лорак заявила, що Меладзе їй теж пропонував інтим в обмін на продюсування

Співачка Оля Полякова заявила, що свого часу продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на співпрацю.

Такими неочікуваними одкровеннями Суперблондинка поділилася, щоби підтримати свою колегу Ані Лорак, яка раніше сказала про Меладзе те саме.

"Я би хотіла записати пост підтримки Ані Лорак, яка в одному зі своїх інтерв'ю розказала про те, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй особисті стосунки в обмін на просування у кар'єрі. І Ані натрапила на осуд колег, на хейт, мовляв, усе це брехня. Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона каже правду. Просто тому, що я отримувала таку саму пропозицію від цієї людини", - сказала Оля у відео, яке виклала в своєму Instagram.

"Я би хотіла попросити зірок дозволити цей правді звучати. Вона така, ця правда, і треба мати сміливість, щоби про неї заявити", - наголосила Полякова, говорячи про те, що у нашому суспільстві не прийнято казати про харасмент.

Також Оля закликала Кароліну не виправдовуватися ні перед ким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Як відомо, нещодавно у програмі "Судьба человека" Ані Лорак натякнула на те, що її професійні стосунки з продюсером Костянтином Меладзе не склалися, бо вона не відповіла на його "симпатію".

Заява Кароліни обурили багатьох її колег, і співачка почала виправдовуватися, мовляв, її слова перекрутили журналісти.

"Я сказала, що мені просто не підійшли умови співпраці з Костею. А журналісти, як завжди, перекрутили, почули те, чого немає. Ми з Костею давно дружимо і чудово спілкуємося", - запевнила Лорак у коментарі Teleprogramma.pro.

Кароліна не казала, які саме умови співпраці пропонував їй Меладзе, але сказала, що пропозиція була в особистій площині

Сам Костянтин Меладзе ніяк не реагував на слова Ані Лорак. А от його брат Валерій заявив, що все це вигадка.

Фото з Instagram